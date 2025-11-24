湖人不放棄追求威金斯！　美媒曝紫金大軍兩補強「理想型」

▲威金斯（右）本季表現穩定，是熱火目前戰績亮眼的重要因素之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人持續尋覓補強機會，外界原以為休賽季就被熱火「拒絕」的威金斯（Andrew Wiggins）交易案已告一段落，但最新消息指出，紫金軍團並未放棄，仍在密切關注這位前全明星的動向。NBA記者費雪（Jake Fischer）透露，只要熱火願意放手，湖人會立刻再次「進場」。

費雪指出，湖人內部很清楚球隊在鋒線高度與防守端需要升級，「我們已經聽到一段時間，湖人知道他們在鋒線需要升級。如果熱火願意放手，威金斯就是他們在觀察的名字之一。」他也點出，湖人在市場上最想找兩種類型球員，能「吃餅」的內線大個子以及能攻能守的鋒線球員。

至於湖人可能提出的籌碼，費雪點名「八村壘＋文森（Gabe Vincent）」的薪資組合，是洛城最有可能端上的方案之一。他也補充，以湖人目前11勝4敗的亮眼開局（截至23日），加上天王詹姆斯（LeBron James）才剛回歸陣中，球隊可能也會先觀察這套陣容的化學反應，再決定是否啟動交易。

▲湖人持續關注鋒線補強，威金斯依舊是洛城長期追蹤名單上的目標。（圖／達志影像／美聯社）

熱火則以11勝6敗暫居東區第4，威金斯在這段時間扮演不可或缺的拼圖。他在「英雄哥」希洛（Tyler Herro）缺陣、多名主力輪流掛傷號時挺身而出，是讓熱火不至戰力崩盤的重要人物。儘管他本季場均16.7分、4.9籃板、2.8助攻的數據較巔峰時期下滑，但在「團隊進攻」為主軸的熱火體系中，這樣的轉換被視為合理現象。

對湖人而言，目前輪替相對穩定，此時砸重本搶威金斯或許不是最立即的需求，但若以衝擊冠軍為目標，鋒線升級遲早要被擺上檯面。雖然熱火休賽季已明確表示拒絕談判，但湖人仍抱持希望，只要邁阿密願意重啟討論，洛杉磯預計會再次出手。