杜蘭特因「家庭事務」臨時缺陣　無緣交手勇士、太陽兩前東家

▲▼火箭杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特因家庭事務將缺席對太陽與勇士的比賽，兩隊皆是他的前東家。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

休士頓火箭即將展開客場4連戰，卻傳出陣中2屆FMVP杜蘭特（Kevin Durant）臨時因家庭事務，將缺席接下來兩場比賽，剛好都是作客面對他的前東家——鳳凰城太陽與金州勇士。

杜蘭特今夏改披火箭戰袍，本周原有機會在NBA盃分組賽重返大通中心，首次以「休士頓球員身分」對決前東家勇士，但如今確定無法上陣，錯失與灣區前隊友重逢、重現2018年經典西區決賽對決的舞台。

當年杜蘭特在廝殺到搶七的2018年西區冠軍戰中火力全開，是該系列賽的得分王，更是勇士2連霸的重要功臣；如今他加入勇士最大競爭對手之一火箭，雙方「新仇舊恨」再次成為賽季焦點。

《ESPN 》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，杜蘭特除了將缺席27日對勇士的比賽，也將無緣明日與太陽的交手。這位兩屆FMVP本季至今繳出場均24.6分、4.8籃板、3.3助攻，投籃命中率48.5%的穩定表現，仍是火箭攻守不可或缺的核心。

火箭開季表現也相當亮眼，截至目前戰績10勝4敗，暫居西區第5，但杜蘭特臨時缺陣，恐對團隊進攻端與比賽氣勢帶來影響。

關鍵字： NBA休士頓火箭杜蘭特金州勇士鳳凰城太陽

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

