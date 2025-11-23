運動雲

韓日聯隊輪番壓制！冬盟臺灣兩隊同日吞敗　金渕光希好投成焦點

▲金渕光希。（圖／中職提供）

▲金渕光希。（圖／中職提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025冬盟賽事23日在高雄澄清湖棒球場上演兩場焦點對決，由臺灣山林交手韓職聯隊、臺灣海洋迎戰日職聯隊，最終由日韓球隊技高一籌，分別以7比0與7比4擊敗臺灣隊伍，展現紮實投打實力。

臺灣山林今天由上次被打爆的余謙先發，對上韓職聯隊右投鄭㥥寯；余謙開局就陷入亂流。

1局下，韓職聯隊靠著保送與安打推進，加上何品室融出現失誤，單局就灌進4分，取得4比0大幅領先。

7局下韓職聯隊靠著尹俊皓安打、金賢晙與柳炫印的推進再下2分；8局下全儀山補上一支帶有打點的安打，比數擴大至7比0。

投手方面，韓職聯隊先發投手鄭㥥寯主投7局、用球數90球，只被敲4安、無失分，送出4次三振、1次保送，展現極高壓制力，賽後獲選為單場MVP。

打線方面，尹俊皓與金賢晙雙雙完成3安猛打賞，鄭恩源與全儀山也各敲出雙安，串聯出高效火力；反觀臺灣山林，先發投手余謙僅投4局，被敲7安、失4分（皆非自責），用球數高達78球。

打線中僅曾冠傑繳出單場3安表現相對亮眼，其餘攻勢多遭封鎖，最終吞下0比7敗仗。

另一戰由臺灣海洋對決日職聯隊，日職由金渕光希先發，臺灣海洋則推派陳品宏應戰。

日職聯隊在1局上就展開猛攻：森駿太轟出陽春全壘打首開紀錄；廣子雄大、野田海人接連建功率隊單局灌進4分，給予臺灣海洋一記重拳。

1局下，臺灣海洋靠著連續安打與林培緯雙殺打仍帶1分打點，將比分追至1比4，但3局上日職聯隊再靠串聯安打拉開至6比1，形勢再度傾斜。

海洋直到8、9局才展開反撲：8局下靠林培緯、王念好連續安打追回3分；9局再攻佔滿壘，一度製造壓力，但日職聯隊牛棚接手成功，最後由権田琉成關門成功，守住7比4勝果。

本場單場MVP由日職聯隊先發投手金渕光希拿下，他主投6局、101球，被敲7安、送出5K、3保送，只失1分，成功穩住戰局。

