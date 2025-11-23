味全龍本季觀眾創隊史！大巨蛋辦感謝祭　近萬龍迷嗨翻夜光遊行　

▲▼味全龍感謝祭。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍本季主場累計進場人次達 697,087 人、單場平均 11,618 人，雙雙刷新隊史新高。為回饋球迷一整年的支持，球團今年首度將粉絲感謝祭移師至臺北大巨蛋舉辦，成為中職首支在大巨蛋舉辦球迷感謝祭的球隊，吸引近萬名龍迷共襄盛舉，場面盛大。

今年感謝祭內容全面升級，球團在巨蛋內規劃多個互動區域，讓球迷沉浸在最道地的「龍味」棒球氛圍之中。主舞台由 Dragon Beauties 小龍女、球員與嘉賓歌手輪番演出，從午後嗨到晚間，氣氛熱力不斷升溫。

活動中最吸睛的莫過於「草地漫遊體驗區」與「球場設施參觀區」。球員親自陪同球迷登上投手丘、站上打擊區，讓球迷用選手視角體驗比賽臨場感，替許多人實現「踏上職棒球場」的夢想。今年更首次開放 PitchCom 體驗，球迷戴上裝置後能即時聽到投捕指令，完整感受比賽中投捕溝通的壓力與節奏，成為現場討論度最高的亮點之一。

此外，球員與小龍女簽名會同樣人潮爆滿，球迷為了一睹心中偶像、獲得珍貴簽名，現場氣氛熱烈、互動滿載感動。

味全龍球團表示：「選在臺北大巨蛋舉行，就是希望以更舒適、更大規模的活動回饋球迷。今年能創下隊史觀眾新高，全靠龍迷的熱情支持。感謝祭象徵一個段落的結束，也是下一季的起點，我們會持續努力，帶給球迷更多感動。」

活動最終在近萬球迷於大巨蛋內的夜光遊行中劃下句點，象徵味全龍與龍迷攜手踏向全新賽季。

