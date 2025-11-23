運動雲

徐生明少棒地主美濃預賽3戰全勝　16強對決威廉波特冠軍東園

▲徐生明少棒地主美濃預賽3戰全勝。（圖／徐生明少棒錦標賽提供，下同）

記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽今年重返高雄美濃開打，地主美濃國小在鄉親情義相挺下，今天（23日）以9比2勝台南新進國小、10比0勝宜蘭蓬萊國小，預賽3連勝拿下分組第1；只是今年贏得LLB威廉波特世界少棒冠軍的台北東園國小以0比9意外敗給台中自由國小，美濃明天16強戰對上強敵東園。

東園與自由預賽2連勝後，最後一戰交手不論輸贏，2隊都已確定晉級，唯一差別只有16強對手不同；由於未來連續2天排名賽都是單日2戰，賽程相當密集，東園刻意保留主力投手，總教練賴敏男對於輸球並不意外，直言明天起才要拼輸贏，不過他還是稱讚對手：「自由有5、6隻還不錯。」

東園與桃園龜山、台北福林包辦近4年威廉波特台灣代表權，也是這次徐生明少棒奪冠熱門。龜山與福林預賽3連勝，若16強再闖關，2隊將在8強對決；東園若是分組第1，16強將在籤表的另一邊，沒想到意外輸球後，若打到4強將對上龜山與福林勝隊，賽程相當硬，賴敏男輕描淡寫說：「這是必須的，比賽才會更好看。」

徐生明少棒今年有3支外隊參賽，韓國首爾今天以14比8勝新北新埔、8比1勝台中塗城，預賽3連勝，16強將對上新北興穀，韓國順天南山以9比6勝台中力行、18比10勝新竹建功，預賽2勝1和，16強對上桃園龍安；日本武藏府中以2比8不敵自由，最後一戰火力全開，以20比0大勝桃園光明，預賽1勝2敗，無緣晉級16強。

關鍵字： 徐生明國際少棒錦標賽棒球

