運動雲

>

雲豹找到外線準星＋鞏固禁區　得分破百狂勝特攻23分

▲▼雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹大勝中信特攻。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

儘管主攻手克羅馬輪休、又適逢連兩日出戰，但台啤永豐雲豹今（23）日靠著團隊外線發威，全場投進13顆3分球，加上防守端籃板球比對手多抓20個，終場就以100比77大勝來訪的中信特攻，拿下主場2連勝，且今日入場觀眾人數5029人，加上昨天前戰超過5000人入場，「Leopards Drag Party」變裝主題周兩日合計再度突破萬人。

雲豹昨天因團隊3分球投19僅中4顆、命中率僅21.1％，因此與新北國王血戰至最後一秒才艱辛獲勝，但今日修正準星後，第1節就投進3顆外線，全場團隊共出手31次進籃13次，命中率達41.9%，也讓特攻防不勝防，其中「小高」高錦瑋個人就投進5顆3分球、全場攻下19分，而林信寬、曹薰襄也分別投進3顆與2顆外線，各攻下15分與10分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高錦瑋表示，今天這場比賽上半場雙方比分非常接近，但下半場開始後，我們用積極防守以及鞏固籃板的方式來面對對手，才能贏得比賽，「今年在與特攻對戰時，我們球的流動、防守上都做得非常好，這也是能夠獲勝的原因。」

▲▼雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

曹薰襄連2天替補上場，今天再度傳出全隊最多次的8次助攻，連2天表現優異，「其實我從板凳出發，可以用更好的方式與方向去看球隊現階段需要什麼，讓我在上場時能夠更好的幫助球隊進步，以及取得更好的節奏。」

雲豹近8天打了4場比賽，總教練羅德爾認為，球隊其實表現都很不錯，除了禮拜三的時候狀況有點下滑，但昨天與國王比賽就有回升，今天又能贏得比賽，自己為團隊感到驕傲，球員非常團結、也是處於很好的狀態，只是球季才剛開始，大家還是需要再加油。

外線手感逐漸回溫的林信寬表示，儘管克羅馬今天休息，他也是球隊進攻端非常重要的球員、也給大家很大的安定感：「他對我們很重要，但就算他休息，我們也可以用團隊的方式來贏得比賽。」

迪亞洛此戰中下全場最高的21分，抓下13籃板；米勒15分、12籃板；麥卡洛則是8分、13籃板。

▲▼雲豹高錦瑋。（圖／TPBL提供）

▲雲豹主場2連勝。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL雲豹台啤永豐雲豹高錦瑋中信特攻

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

樂天桃猿突召記者會！奪冠後連環震撼彈　傳高層人事異動

樂天桃猿突召記者會！奪冠後連環震撼彈　傳高層人事異動

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座

熱門新聞

樂天桃猿又要拋震撼彈？突發24日記者會通知　樂天集團高層出席

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1桃猿又拋震撼彈？突發24日記者會通知

2葉總續約有變數？領隊：他的能力不只教練

3徐若熙笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

4朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

5林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

最新新聞

1海神重磅補強！挖角前特攻洋將克力斯

2味全龍大巨蛋感謝祭　近萬龍迷嗨翻

3雲豹得分破百狂勝特攻23分

4徐生明少棒地主美濃預賽3戰全勝

5福林林睿帆是曝最愛台鋼終結者林詩翔

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366