福林林睿帆是中信球迷　最欣賞球員卻是台鋼終結者林詩翔

▲福林林睿帆。（圖／徐生明國際少棒錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／高雄報導

台北福林國小今（23日）以15比0勝台南善化國小、13比0勝澎湖石泉國小，預賽不僅3連勝，而且連3場完封對手，順利晉級徐生明國際少棒錦標賽16強；林睿帆對石泉後援2局，連續三振6名打者，表現令人驚豔。



林睿帆表示，小時候看日本漫畫《棒球大聯盟》就被主角茂野吾郎深深吸引，覺得「當投手好帥」；由於每個周末假日都要回到桃園阿嬤家，他在9歲那年先加入位於桃園的社區球隊中大紅襪，升上五年級再轉到福林，正式投入科班訓練，雖然比較辛苦，但他說：「想要讓自己更進步。」



福林這幾年戰績顯赫，2022年在威廉波特世界少棒賽拿下季軍，近2年再取得U12組訓權，去年贏得亞洲盃冠軍，今年在世界盃拿下第4名。看到同學侯東佑今年以五年級入選U12國手，林睿帆說：「希望能跟他們一樣厲害，未來拼國手。」



福林總教練章子健表示，今年投手實力較平均，張雨齊、徐睿呈目前較穩定，林睿帆以後援為主；至於侯東佑能投也能捕，目前主戰捕手徐宇炫受傷，侯東佑先以捕手為主，投手群這次表現不錯，昨天首戰也是靠張雨齊、陳愷翔與林睿帆接力登板，對新北金龍投出5局無安打比賽。



林睿帆雖然是中信兄弟球迷，但他最欣賞的球員卻是台鋼雄鷹終結者林詩翔；如果中信對上台鋼，林詩翔上來關門時，他要為誰加油，林睿帆笑著說：「兄弟每次都贏很多，林詩翔上來機會不多，當然要幫他加油。」