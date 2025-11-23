張政禹回味12強冠軍感動　當兩寶爸自嘲有天使和惡魔：期待兒打球

▲張政禹。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍內野手張政禹在球季結束後於台北大巨蛋參加感謝祭，與球迷熱情互動。他感謝球迷一整年的支持，坦言球隊今年雖未達到預期目標，但明年會繼續努力。他也分享多守位出賽的心情、12強奪冠週年回憶，以及近期忙於家庭、退伍與籌備婚禮的生活點滴。

張政禹表示：「很謝謝球迷進場，謝謝這個賽季幫我們加油。雖然沒有達到預期，但明年會繼續努力。」談到兼任多個守備位置，他坦言能上場就是最重要的事，「沒有特別去調配體能，但既然上場就是要準備比賽。」

12強奪冠滿週年，他也重新回味當時的感動，「時間過很快，真的會想再重新感動一次。」談到12強冠軍紀錄片，他透露原本有機會參與演出，但因時間不允許而作罷，不過他笑說自己對拍電影頗感興趣，「想在螢幕前看到自己。」

卸下球員身分後，他立刻回到爸爸與老公角色。張政禹日前剛完成兵役，接下來還要準備婚禮，「家務事也很忙，老婆辛苦了。」家中迎來第二個孩子，他笑稱老大像「惡魔」，小的像「天使寶寶」，「希望他能一直是天使。」但每晚哄睡都讓他喊累，「每次都是我先睡著。」

談到小孩的未來，他說目前還太早，但不排除希望兒子能接觸棒球，「爸爸會的不多，能教他的就是球類。但課業也不能落後。」至於是否期待兒子走向職棒，他則語帶保留，「沒有特別想說一定要，打健康的也可以，我會全力教他能教的。」