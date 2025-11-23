夢想家24顆三分、轟128分擊垮戰神　一戰締造3項聯盟新紀錄

▲夢想家一戰締造3項聯盟新紀錄。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

福爾摩沙夢想家今（23）日在台中洲際迷你蛋把外線火力開到最大，上半場三分 28投17中、命中率破6成 ，單場最終累積 24顆三分球、攻下128分，雙雙刷新聯盟紀錄，在主場擊敗台北戰神，豪取4連勝。夢想家開季一度陷入低潮，但利用賽程空檔調整後，如今進攻全面回溫，連勝攻城獅與戰神，勝率回到5成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲夢想家馬建豪。（圖／TPBL提供）

夢想家此役下起驚人的三分雨，上半場由馬建豪領軍，他前兩節獨拿20分、轟進4記外線，帶領團隊半場投進17顆三分球，寫下聯盟新猷。戰神則靠剛滿20歲的小將謝銘駿挑起進攻重任，他前兩節攻下17分，包含次節的壓哨三分球，讓球隊僅以67比71落後。

易籃後，夢想家攻勢更猛，第3節打出35比22攻勢，3節得分就破百，並拉開雙位數差距，勝負提早定調。第4節最後3分鐘，127比108領先的夢想家開始換上簡偉儒、史承平等出賽機會較少的球員，儘管戰神洋將洛夫頓一度連進兩記三分試圖追分，他整場貢獻29分，仍無力逆轉。

夢想家本場刷新3項聯盟紀錄：

半場三分球：17顆（新紀錄）

全場三分球：24顆（新紀錄）

單場得分：128分（新紀錄）

▲夢想家新帥簡浩。（圖／TPBL提供）

此役夢想家共有 5人得分上雙、4人得分破20，馬建豪貢獻 27分、命中5顆三分球；恩尼斯拿下 23分；湯普金斯三分12投6中進帳 22分；霍爾曼攻下20分、12籃板；盧冠良得到12分，其中三分4投4中。

夢想家總教練簡浩賽後表示，從沒懷疑自己接掌兵符的決定，利用這10天休兵期，全隊重新調整進攻和防守，現在打得更有默契，知道場上該做什麼，他相信之後會越打越順。