決勝節與約基奇互飆分創紀錄　37歲衛少單節15分助國王止8連敗

記者游郁香／綜合報導

沙加緬度國王在丹佛止住跌勢，靠著37歲前MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）末節大爆發，攻下全場21分中的15分，外帶11助攻，率隊以128比123擊敗金塊，終止8連敗。開季前一度被「唱衰」恐無球可打的衛少，生涯單場20分、10助攻場次也攀上歷史第4。

國王本季處境艱難，先前連8場以雙位數差距落敗，上一戰甚至慘輸灰熊41分。這一戰面對3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）領軍的強敵金塊，第3節一度落後13分，眼看連敗惡夢又要繼續，所幸衛少挺身而出，成為扭轉局勢的最大功臣。

▲▼國王衛斯布魯克；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲上季曾當隊友的衛斯布魯克與約基奇熱情互動。（圖／達志影像／美聯社）

衛少第4節火力全開，單節貢獻15分、4籃板、2助攻、0失誤，真實命中率高達95.2%，儘管約基奇末節也飆出20分，他整場轟下44分、13籃板和7助攻，國王最終仍靠著迪羅臣（DeMar DeRozan）終場前12秒的「三分打」殺死了比賽，以128比123險勝。

衛少單場繳出21分、11助攻、6籃板，外帶抄截、火鍋各1。值得一提的是，他本場再度刷新里程碑，他正式躋身NBA 歷史命中數排行榜前20名，本季助攻數則穩居聯盟前10。

▲▼國王衛斯布魯克；金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克第4節狂砍15分，帶領國王在丹佛終止8連敗。（圖／達志影像／美聯社）

上季效力金塊的衛少，賽前與前隊友約基奇熱情相擁，並做出專屬打氣法，顯示出好交情，兩人更在決勝節不約而同開火，讓球迷看得很過癮。

