詹皇致敬將退休的保羅　美媒嘆：他生涯重來100次有90次能奪冠

LeBron James salutes Chris Paul pic.twitter.com/P22L6uZdDC — Dan Woike (@DanWoikeSports) November 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

本季重返快艇的「控球之神」保羅（Chris Paul）正式宣告生涯進入倒數，將在2025-26賽季結束後退休。消息曝光後，聯盟各界紛紛致敬，與他交情深厚的湖人天王詹姆斯（LeBron James）第一時間在社群平台寫道，「控衛之神！這段旅程太精彩了。」

現年都是40歲的詹姆斯與保羅從未在NBA同隊過，但兩人私交甚篤，情同親兄弟。詹皇本季因坐骨神經痛缺席開季首個月，回歸首戰小試身手，繳出11分、12助攻，率湖人輕取爵士；保羅本季場均上場時間則銳減到生涯新低的13.7分鐘，平均2.5分、3.3助攻，命中率僅27.3%，已非陣中主力輪替。

▲詹姆斯第一時間在IG寫下「控衛之神」，向好友保羅致敬。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》今（23）日報導，本季確定是保羅生涯的「最後一舞」，《CBS 體育》記者昆恩（Sam Quinn）撰文深入剖析保羅的生涯，他表示儘管這位控球之神很可能在「無冠」的情況下退休，他仍是NBA史上最偉大的贏家之一。

昆恩以大量數據佐證，指出「關鍵時刻」本質上充滿隨機性，多數球隊的表現起伏不定，但保羅卻是例外，他去哪隊，那一隊在「關鍵時刻」的淨勝分就會瞬間提升，太陽更在2021-22賽季達到驚人的+33.4。保羅在2008到2022年間在關鍵比賽勝率高達65%，甚至超越詹姆斯、杜蘭特（Kevin Durant）與柯瑞（Stephen Curry）的同期數據。

▲詹姆斯和保羅雖未曾在NBA效力同一支球隊，但兩人情同親兄弟。（圖／CFP）

然而這位被稱為「控球之神」的傳奇控衛，卻始終未能贏得冠軍戒。昆恩指出，保羅大概是近代NBA最不走運的球員之一， 甚至遇到聯盟否決他轉戰湖人的罕見事件， 「如果把他的生涯重複100次，他會有90次成為冠軍。只要調整任意一項變因，傷病、投籃運氣、球隊環境，他就能在某個時間點捧起冠軍。」

「最終他加入了那個令人感到挫折的名單：那些偉大到不應該無冠，卻從未拿到冠軍的傳奇球員們。」昆恩如此寫道。

▲《CBS 體育》記者昆恩認為保羅是「最不幸的超級球星」，他的實力值得至少一枚冠軍戒指。（圖／達志影像／美聯社）