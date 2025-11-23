運動雲

>

吉力吉撈鼓勵旅外好手「狠一點」　看好林安可從日職挑戰美職　

記者楊舒帆／台北報導

今年中職有望一口氣送出兩位旅外好手，林安可確定加盟日本西武獅，味全龍王牌徐若熙也在旅外名單之列。曾在高中畢業後就赴美挑戰的吉力吉撈・鞏冠，談到後輩即將跨出海外第一步時，直言「要狠一點！」強調他們跟自己當初旅外情境不同，已具備中職資歷，出國不再是學習，而是真正去競爭，要以全力以赴的企圖心，替台灣打出名聲。

吉力吉撈談到林安可加盟西武時表示，「蠻開心的！林安可是屬於更高層級的打者，他有這個機會出去，我相信他在日本會有好成績，說不定有機會挑戰美職。」他強調，別因為打球的地方改變，而改變自己，「就是希望自己全力以赴。同時希望就是有機會出國的球員也是可以全力以赴，幫自己，甚至幫整個國家的球員有榮耀回來。」

▲吉力吉撈鞏冠。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉力吉撈鞏冠。（圖／記者呂佳賢攝）

談到旅外心態，他以自身過去旅美經驗提醒後輩，「不要因為地方改變就改變自己，要全力以赴。」他認為徐若熙、林安可都有足夠實力，出國後不該把自己定位成去「學習」，而是要以成熟球員姿態投入競爭，「因為國外球隊不會再給你學習的空間，你已經是成熟的選手了，所以一定要很有信心、很堅定。」

吉力吉撈也觀察到中職近年競爭力明顯提升，「從我回來這幾年，每年投手素質都在往上走，洋將也越來越強。聯盟進步得很快，你就不能停下腳步，只能繼續前進、繼續進步。」他認為，中職強度提升，有助更多高中、年輕球員願意投入職棒、累積實戰，再升級挑戰旅外。

對於後輩即將踏上海外之路，他再次語重心長地說：「第一步哦？我覺得我那時候出國的時候是比較多是在學習的部分。可是像他們已經經過職棒再出去的話，他們應該要狠一點。」加入國外球隊就要展現企圖心，「他們已經是成熟了。就希望他們可以很堅定的，然後很有信心並相信自己。」

關鍵字： 標籤:旅外中職林安可吉力吉撈徐若熙影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

庫明加換前冠軍射手小波特？交易構想曝　專家：完美契合勇士

庫明加換前冠軍射手小波特？交易構想曝　專家：完美契合勇士

WBCQ台灣最年輕先發！台日混血徐翔聖為服兵役返台　曝明年期許

WBCQ台灣最年輕先發！台日混血徐翔聖為服兵役返台　曝明年期許

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

【要告了】陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！　陳其邁「不以為然」喊告

熱門新聞

徐若熙談旅外決定最大關鍵是家人　笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

葉總合約到今年！領隊：他的能力不只教練　味全教練團異動12月曝

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

讀者回應

﻿

熱門新聞

1徐若熙笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

2葉總續約有變數？領隊：他的能力不只教練

3林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

4台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！

5道奇媒體勸退！盼三本柱別參加WBC

最新新聞

1張政禹回味12強冠軍感動

2朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得

3夢想家24顆三分、轟128分擊垮戰神

4味全壓徐若熙時程：12月中公布

5雲豹韓援三本柱曝「夢幻變裝」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366