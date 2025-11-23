吉力吉撈鼓勵旅外好手「狠一點」　看好林安可從日職挑戰美職　

記者楊舒帆／台北報導

今年中職有望一口氣送出兩位旅外好手，林安可確定加盟日本西武獅，味全龍王牌徐若熙也在旅外名單之列。曾在高中畢業後就赴美挑戰的吉力吉撈・鞏冠，談到後輩即將跨出海外第一步時，直言「要狠一點！」強調他們跟自己當初旅外情境不同，已具備中職資歷，出國不再是學習，而是真正去競爭，要以全力以赴的企圖心，替台灣打出名聲。

吉力吉撈談到林安可加盟西武時表示，「蠻開心的！林安可是屬於更高層級的打者，他有這個機會出去，我相信他在日本會有好成績，說不定有機會挑戰美職。」他強調，別因為打球的地方改變，而改變自己，「就是希望自己全力以赴。同時希望就是有機會出國的球員也是可以全力以赴，幫自己，甚至幫整個國家的球員有榮耀回來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吉力吉撈鞏冠。（圖／記者呂佳賢攝）

談到旅外心態，他以自身過去旅美經驗提醒後輩，「不要因為地方改變就改變自己，要全力以赴。」他認為徐若熙、林安可都有足夠實力，出國後不該把自己定位成去「學習」，而是要以成熟球員姿態投入競爭，「因為國外球隊不會再給你學習的空間，你已經是成熟的選手了，所以一定要很有信心、很堅定。」

吉力吉撈也觀察到中職近年競爭力明顯提升，「從我回來這幾年，每年投手素質都在往上走，洋將也越來越強。聯盟進步得很快，你就不能停下腳步，只能繼續前進、繼續進步。」他認為，中職強度提升，有助更多高中、年輕球員願意投入職棒、累積實戰，再升級挑戰旅外。

對於後輩即將踏上海外之路，他再次語重心長地說：「第一步哦？我覺得我那時候出國的時候是比較多是在學習的部分。可是像他們已經經過職棒再出去的話，他們應該要狠一點。」加入國外球隊就要展現企圖心，「他們已經是成熟了。就希望他們可以很堅定的，然後很有信心並相信自己。」