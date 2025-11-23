單場3安回應信任！簡書曜助福林晉複賽　崇拜江坤宇穩定度

▲外野手簡書曜。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽C組預賽，台北市福林國小今（23日）以13比0在4局提前扣倒石泉國小，順利取得複賽門票；全隊火力多點開花之際，外野手簡書曜單場3打數3安打的完美演出，成為場上焦點之一，也用實際表現回應教練對他的信任。

福林前役雖保持穩定輸出，但其實簡書曜的打擊手感並不理想，一度影響心情；不過總教練章子健採取「信任式調整法」，在打擊低潮時反而讓他持續留在場上找節奏，而不是馬上替換，這份信任也在今天收到最直接的成果。

「前面比賽都沒有打好，心情有點不好，」簡書曜坦言，面對低潮，他收到教練明確的鼓勵：「教練說不要想太多，我沒有什麼太大問題，後面要看得開去打，這樣反而會更好，」放下包袱後，他果然敲出猛打賞，幫助球隊在第2局早早建立勝基。

談到如何在比賽中調整狀態，簡書曜說自己會選擇「回到基礎」，「如果打不好，我就在旁邊多揮棒、再自己練一下。」

球場之外，他喜歡靠打籃球放鬆心情；而談到棒球偶像，他毫不猶豫喊出「中信兄弟江坤宇」，簡書曜說，自己最欣賞江坤宇的敏捷度與關鍵時刻的穩定度，「他不會緊張，表現都很穩。」

他也透過鏡頭向偶像喊話：「雖然中信兄弟今年沒有連霸，但江坤宇拿到最佳9人、金手套和年度美技獎，希望他剩下生涯有幾年，就拿幾年的金手套！」