重現湖人王朝第一步？新老闆華特延攬「道奇兩高層」入隊當顧問

▲湖人延攬道奇營運總裁佛里曼（右）入隊當顧問 。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人新老闆華特（Mark Walter）正式接手僅3周，已陸續重整球隊，除了日前開除巴斯兄弟（Joey Buss、Jesse Buss），重組球探部門外，《ESPN 》再披露，同為華特麾下的MLB 豪門洛杉磯道奇的兩位核心人物，包括道奇的棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）已被延攬至湖人，擔任顧問角色。

華特是 TWG Global 的 CEO 與董事長，同時也是道奇隊的大老闆。自 2012 年買下道奇以來，他帶領球隊重返強權行列，不僅打造出近十年 MLB 最穩定的強權之一，更拿下3座世界大賽冠軍，包括最近的2連霸。如今，他也開始將同樣的經營架構與管理人才導入湖人。

佛里曼目前擔任道奇棒球營運總裁，是球隊重建成功的推手，據報已開始與湖人現任總管佩林卡（Rob Pelinka）進行合作。佛里曼當年以「數據思維」聞名，曾將小市場的坦帕灣光芒帶進世界大賽，如今更在洛杉磯打造出強大的球員養成系統，讓道奇幾乎年年都是爭冠熱門。

不過《 ESPN 》指出，比起佛里曼，更深度參與湖人重組的是扎伊迪（Farhan Zaidi），這位數據分析權威目前是道奇的特別顧問，也協助華特參與 WNBA 火花隊的運作，現在更在湖人扮演「華特代表」，主導所有權過渡期的決策。

扎伊迪與佛里曼兩人目前皆是華特旗下體育控股機構 TWG Sports 的高層，根據《ESPN 》的消息，湖人與道奇未來都將被納入該體系，使華特能以更集中方式管理其洛杉磯體育版圖。

儘管珍妮・巴斯（Jeanie Buss）仍會在至少5年內繼續擔任湖人治理者，但華特作為多數股權擁有人，其影響力已毫不掩飾地全面展開。湖人前台的大換血，似乎只是他重塑球隊的第一步。