運動雲

>

庫明加換前冠軍射手小波特？交易構想曝　專家：完美契合勇士

記者游郁香／綜合報導

金州勇士近期陷入3連敗，勝率跌回5成，前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞也在例行賽首月升溫。《雅虎體育》資深記者歐康納（ Kevin O'Connor）提出最新交易方案，勇士以庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）及未來選秀權，交換前金塊冠軍射手小波特（Michael Porter Jr.）。

歐康納今（23）日在社群平台拋出「庫明加換小波特」的交易構想，籃網除了能換回庫明加，還有另一位後場新星穆迪、資深射手希爾德以及數枚選秀權，他直問，「這筆交易，誰會拒絕？」

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美媒拋出「庫明加換小波特」交易方案，引發球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步分析，籃網近期大幅提高小波特的持球與單打比重，就是為了在市場上提升他的價值。過去13場比賽，小波特已執行 24 次單打，超越他上季整季的 23 次；繳出場均 24.2 分、3.2 助攻，每場平均18 次出手，皆創生涯新高。歐康納直言，「籃網就是在刻意塑造他的數據，以提高他的交易價值再將他換出。」

他指出，即使效率略降，小波特在獲得更大的主導權後仍打出優異表現，籃網甚至希望他少上播客節目，不希望他在場外降低自己的價值。

▲▼籃網小波特。（圖／達志影像／美聯社）

▲小波特（右）本季轉戰籃網，持球與單打比重大幅提高。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，外界普遍認為庫明加與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在定位與角色上「不在同一頁」，成為勇士陷入動盪的原因之一。NBA 記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh ）也力挺歐康納的構想，他認為小波特的球風與勇士核心無比契合。

「你想像他站在柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）身邊，你的切入一定會被回報。無球走位、切到底線、跑出空檔，他們一定會找到你。所以，我非常喜歡 MPJ 在勇士的適配性，尤其是如果這是一年試用型的租借看看會怎樣。」哈伯斯特羅更說，「在所有庫明加交易方案中，我最喜歡這個。因為這能讓球隊得到一位完全契合勇士體系的球員。」

關鍵字： NBA金州勇士庫明加小波特籃網

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

WBCQ台灣最年輕先發！台日混血徐翔聖為服兵役返台　曝明年期許

WBCQ台灣最年輕先發！台日混血徐翔聖為服兵役返台　曝明年期許

「因為我能承受這一切」　落磯24歲新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

「因為我能承受這一切」　落磯24歲新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上 楊繡惠幫喊冤：把她當女兒

熱門新聞

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林安可1.2億加盟西武獅年薪約3000萬

2台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！

3哈登轟55分比肩Kobe還成歷史第1人

4賈吉盼終結無冠宿命

5道奇媒體勸退！盼三本柱別參加WBC

最新新聞

1中華隊經典賽生力軍！徐若熙意願很高

2徐若熙笑曝隊友反應：他們叫我趕快滾

3徐若熙首露面！談拜訪王貞治很親切

4莫蘭特嗆他是垃圾　神射K湯怒了

5福林主帥談投手調度與用兵邏輯

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

《眾生相》李駿碩奪最佳導演　向台下男友告白：I Love You

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

TWICE唱〈日不落〉　在台灣才聽得到！

范冰冰大爆哭　視訊簽收金馬獎座
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366