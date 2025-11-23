庫明加換前冠軍射手小波特？交易構想曝　專家：完美契合勇士

Warriors get: MPJ

Nets get: Kuminga, Moody, Hield, future picks



Who says no? https://t.co/PoDCsjYCp4 — Kevin O'Connor (@KevinOConnor) November 22, 2025

記者游郁香／綜合報導

金州勇士近期陷入3連敗，勝率跌回5成，前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）的交易傳聞也在例行賽首月升溫。《雅虎體育》資深記者歐康納（ Kevin O'Connor）提出最新交易方案，勇士以庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）及未來選秀權，交換前金塊冠軍射手小波特（Michael Porter Jr.）。

歐康納今（23）日在社群平台拋出「庫明加換小波特」的交易構想，籃網除了能換回庫明加，還有另一位後場新星穆迪、資深射手希爾德以及數枚選秀權，他直問，「這筆交易，誰會拒絕？」

▲美媒拋出「庫明加換小波特」交易方案，引發球迷熱議。（圖／達志影像／美聯社）

他進一步分析，籃網近期大幅提高小波特的持球與單打比重，就是為了在市場上提升他的價值。過去13場比賽，小波特已執行 24 次單打，超越他上季整季的 23 次；繳出場均 24.2 分、3.2 助攻，每場平均18 次出手，皆創生涯新高。歐康納直言，「籃網就是在刻意塑造他的數據，以提高他的交易價值再將他換出。」

他指出，即使效率略降，小波特在獲得更大的主導權後仍打出優異表現，籃網甚至希望他少上播客節目，不希望他在場外降低自己的價值。

▲小波特（右）本季轉戰籃網，持球與單打比重大幅提高。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，外界普遍認為庫明加與勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在定位與角色上「不在同一頁」，成為勇士陷入動盪的原因之一。NBA 記者哈伯斯特羅（Tom Haberstroh ）也力挺歐康納的構想，他認為小波特的球風與勇士核心無比契合。

「你想像他站在柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）身邊，你的切入一定會被回報。無球走位、切到底線、跑出空檔，他們一定會找到你。所以，我非常喜歡 MPJ 在勇士的適配性，尤其是如果這是一年試用型的租借看看會怎樣。」哈伯斯特羅更說，「在所有庫明加交易方案中，我最喜歡這個。因為這能讓球隊得到一位完全契合勇士體系的球員。」