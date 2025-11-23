打不好不換、打好才換　福林主帥章子健談投手調度與用兵邏輯

運動雲

▲福林國小總教練章子健。（圖／記者胡冠辰攝）

▲福林國小總教練章子健。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽持續進行，台北市福林國小今（23日）在預賽以13比0於4局提前擊退澎湖縣石泉國小晉級複賽；賽後總教練章子健談到球隊表現時表示，本屆賽程緊湊，團隊採「投手車輪戰」策略，目標是讓投手群在短局數登板中提升控球穩定性，並持續調整到最佳狀態。

章子健指出，由於徐生明盃4天內接連出賽，福林刻意安排多名投手輪流登板，「我們的策略是讓主戰投手利用這個比賽去輪流登板，要求他們盡力投1到2局。」

福林本屆投手深度充足，但章子健坦言球員仍缺乏比賽穩定性，因此希望透過短局數實戰累積經驗，「讓他們感受如何控制每顆球，這就是我們的要求。」

截至目前3場預賽，福林成功達成0失分目標，投手群表現穩定，展現戰力深度。

福林今日打線展現整體性，掃出多支長短程安打，第2局更上演單局7分的猛攻，團隊打擊手感火熱，開賽至今3場比賽皆有穩定輸出。

章子健表示：「打擊方面算是不錯，大家都有發揮；接下來晉級複賽就看能不能繼續保持，」他也補充，本屆球隊16名球員全為6年級生，對比賽節奏掌握良好。

此役外野手簡書曜3打數3安打表現亮眼，章子健點名稱讚，但也透露這其實是他「狀況回穩」的結果。

「他前兩場打擊狀況沒那麼突出，但我們不會因為打不好就馬上換下來，反而是打不好的讓你繼續打，打得好的我才換下來。」

這也驗證到本場比賽第3局，福林換上3名代打，3名代打通通上壘，章子健總教練透露這也是策略之一，「比數領先後，打得好的就先下來休息，狀況還有落差的就給他們上去調整。」

關鍵字： 徐生明國際少棒錦標賽、棒球、福林國小、石泉國小

蔡淑臻和「女兒」爭女配　她笑喊：就看評審囉～

