簡書曜3安猛打、投手群輪番壓制　福林國小提前扣倒石泉挺進複賽

▲福林國小簡書曜。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽C組預賽今（23日）上演由台北市福林國小對上澎湖縣石泉國小的交鋒，福林小將此役火力多點開花，加上投手車輪戰穩定壓制，最終在4局提前以13比0大勝石泉國小，確定取得晉級複賽門票。

比賽一開始，福林國小就展現強烈企圖心。1局上張雨齊在一出局後率先敲出三壘安打，緊接著柯雷宸再補上一支三壘安打，送回首分；後續陳皇碩擊出安打再添1分，福林在第一局便取得2比0領先。

2局上成為比賽分水嶺，福林國小外野手簡書曜敲出三壘安打後，張紘睿獲得保送，隨後牽制失誤讓第3分回到本壘，徐睿呈、張雨齊與柯雷宸也接連敲安，帶動連續得分。

此局最關鍵一擊來自陳皇碩，他壘上有人時擊出清壘三壘安打，一口氣助隊再灌兩分，福林單局狂取7分、將比分拉開至9比0。

第3局福林繼續擴大戰果，代打群陸續上陣並發揮效果，包括林睿帆安打、陳楷翔保送、李睿杰觸身球擠回1分，隨後暴投再送回跑者，比數來到11比0；接著陳皇碩貢獻高飛犧牲打，福林將領先擴大為12比0。

4局上，福林火力仍舊不止，游日誠一棒掃出右外野深遠的場內全壘打，替球隊再添1分；簡書曜則敲出本場個人第三支安打，展現極佳打擊手感。

4局下石泉仍未能敲出建樹，最終因雙方分差超過10分，大會依規定提前結束比賽，福林以13比0完封石泉國小，強勢晉級複賽。