宋成文挑戰大聯盟美媒點名5隊有興趣　評價兩極：僅比平均好一點

▲宋成文。（圖／KBO官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

挑戰MLB的宋成文話題持續升溫！他曾在11月韓日交流戰中展現火燙手感，並正式透過入札制挑戰大聯盟。不過據多家美媒分析，宋成文的MLB競爭力仍出現「兩極評價」。

韓職已在21日向大聯盟辦公室提出入札申請，他自美東時間22日上午8點起，可在30天內與30隊自由談判。《MLB.com》稱他是「過去兩季KBO最頂尖內野手之一」，並點出他2025年飆出OPS 0.917，是大幅進化的象徵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而美國球探並非一面倒看好。《The Athletic》直言宋成文「已29歲，實力層級低於金河成等韓籍大聯盟球員」，普遍定位為工具人，而非固定先發。《MLB Trade Rumors》則指出，他14.9%三振率雖放在MLB很好，但在球速偏低的KBO「僅比平均好一些」，且無法守游擊，被視為減分。

《FanGraphs》給予他三壘防守與跑壘正面評價，但對打擊存疑，點出他有追壞球習慣，且對高進壘速球較吃力，「上升式揮擊」的揮棒軌跡也被視為風險。不過《MLB Trade Rumors》仍點名天使、太空人、運動家、白襪、海盜等隊可能有興趣，若需要左打三壘手，他仍具市場。

宋成文近期在東京巨蛋連兩戰敲出4安打、1轟、4打點，被視為「最後展示」，就看MLB球隊願不願意相信他的即戰力與成長曲線。