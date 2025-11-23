美國隊補強牛棚！惠特洛克點頭出征WBC　肘傷復活寫勵志篇章

▲惠特洛克（Garrett Whitlock）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紅襪隊強力右投 惠特洛克（Garrett Whitlock） 確定要披上美國隊戰袍！這位本季強勢復出的救援好手，週六透過社群正式宣布將參加 2026 年世界棒球經典賽（WBC），消息一出立刻引爆美國球迷熱議，「美國隊牛棚又升級了！」

惠特洛克過去兩年被傷勢嚴重干擾，2024 年甚至因肘傷開刀報銷，但今年以「完全體」姿態華麗回歸，主投 72 局狂飆 91K、防禦率僅 2.25，穩定坐鎮紅襪第 8 局，是全聯盟壓制力最強的佈局投手之一。如今身體恢復健康，他也終於迎來代表美國出征國際賽的機會。

美國隊陣容愈來愈豪華，確定參賽的球員還包括洋基重砲賈吉（Aaron Judge）、海盜超級新王牌斯基恩斯（Paul Skenes）、水手強打捕手羅利（Cal Raleigh），以及皇家明星游擊手惠特 Jr.（Bobby Witt Jr.）。

2026年WBC將在3月5日開打，美國隊預計在休士頓Daikin Park進行分組賽，對手包含巴西、英國、墨西哥與義大利，賽前也會與巨人、落磯打兩場熱身賽。美國曾在 2017 年首次奪冠，但 2023 年以亞軍作收，這次目標明確，就是要討回王座。