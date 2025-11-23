運動雲

偶像是王威晨！5年級林翔平敲場內全壘打　總教練大讚

▲金龍國小林翔平。（圖／記者胡冠辰攝）

▲金龍國小林翔平。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

新北市金龍國小今（23日）在徐生明國際少棒錦標賽預賽展現強大團隊戰力，首局狂攻10分、終場以14比2在4局提前扣倒澎湖縣石泉國小，收下本屆賽會首勝；總教練梁宏翔在賽後透露，本屆金龍以5年級球員為主體，這場勝利不只重要，更象徵明年主力的提前磨合。

金龍昨天首戰不敵福林國小，因此今日兩戰對團隊來說至關重要，梁宏翔表示：「今年6年級球員不多，主要是5年級在撐，所以這個比賽我們就是希望讓孩子多磨練、為明年準備；當然陣中也有3位6年級球員。」

面對預賽壓力，總教練坦言今日的比賽必須全力搶勝，「昨天輸了一場，今天這兩場基本上都要拿下來，也給了孩子很多鼓勵，希望拚到兩勝，這樣晉級複賽的機會就更大。」

本場先發由楊祈崴扛下，他用穩定控球壓制石泉攻勢，並在打擊端也有關鍵貢獻；梁宏翔透露，祈崴昨日對福林後半段上場時就讓教練團看到狀態良好，「他的球速跟控球都很到位，再加上我們有觀察到石泉對速度球比較吃力，因此就決定今天由他來先發，效果也真的不錯。」

打線方面，5年級的開路先鋒林翔平火力全開，3次打擊全部上壘，更在第3局跑出場內全壘打，是金龍能持續擴大比分的重要推手。

梁宏翔對他的表現毫不吝嗇稱讚：「翔平3年級就加入球隊，他的能力一直都比同年齡層成熟，現在是隊上很重要的角色，打第一棒，下一場也有機會讓他先發投球，他運動能力真的很不錯。」

林翔平則笑說，他的打擊思考其實很簡單：「盡量把球打遠，讓壘上的隊友回來得分，如果球是好球，我就全力揮棒。」

平常會收看中職的他，最喜歡的球員是中信兄弟隊長王威晨，而因為名字「翔平」的關係，隊友也常開玩笑叫他「大谷翔平」。

日媒報導「大型合約」！林安可1.2億加盟西武獅　年薪約3000萬

台美混血卡洛爾一秒答應加入美國隊！曝接到通知反應：入選是榮譽

哈登55分轟破快艇隊史紀錄　比肩Kobe還成NBA歷史第1人

4度50轟、比肩傳奇卻仍缺冠軍戒　賈吉盼終結無冠宿命

道奇媒體勸退！盼大谷、山本、佐佐木別出戰WBC：休養更重要

快訊／新北國王李愷諺遭球迷髒話辱罵　球團盼球迷理性

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

WBCQ台灣最年輕先發！台日混血徐翔聖為服兵役返台　曝明年期許

「因為我能承受這一切」　落磯24歲新秀清醒開顱手術展現驚人勇氣

曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

