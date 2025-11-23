運動雲

利物浦0比3慘敗森林！追平隊史主場最慘紀錄　斯洛特認錯：我負責

▲斯洛（Arne Slot）。（圖／路透）

▲斯洛（Arne Slot）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

英超勁旅利物浦再度陷入低潮，22日在安菲爾德以0比3不敵諾丁漢森林，不僅苦吞最近7場聯賽中的第6敗，也追平隊史英超主場最慘輸球紀錄；斯洛特（Arne Slot）在賽後坦承，「我負責」，並強調球隊仍能找到出路。

諾丁漢森林由穆里略（Murillo）、薩沃納（Nicolò Savona）與懷特（Morgan Gibbs-White）接連破門，拿下隊史在安菲爾德的最大勝利，同時讓利物浦吞下自2021年1比4不敵曼城後最慘的主場敗仗；英超時代，僅切爾西與西漢姆聯曾以3球之差在安菲爾德贏球，森林如今成為第3支做到的球隊。

面對近況低迷，斯洛特賽後情緒沉重，他表示：「這到底有多糟？很難衡量，但確實非常糟糕；在主場比賽，不管對手是誰，以0比3落敗都是非常、非常差的結果。」

他強調自己責無旁貸：「我想強調，我要為現在這些失利負責：你在贏球時要負責，在輸球時同樣要負責；我永遠不能替我們現在的這些結果找任何藉口，這遠遠不夠好，而我必須為此負責。」

這場敗仗讓利物浦在英超排名跌至第11，如果愛佛頓下一場比賽擊敗曼聯，兩隊將在榜上發生位置互換。

然而，斯洛特仍堅持球隊不會放棄，他表示：「當然會有出路，尤其是我們擁有如此高質素的球員。」

他進一步說明，檢討與修正不等於自我懷疑：「無論你贏或輸，當你排出先發或做出換人調整後回頭看時，你總會思考『哪裡能做得更好？哪裡能調整？』但這與懷疑自己是兩回事。」

斯洛特也認為比賽開局其實不差：「在我看來，這場比賽我們開局很好，我整季都很少看到我們在前30分鐘創造出這麼多機會，我們創造了很多機會，而他們第一次進入我們的禁區就得分了。」

「當你錯失自己的機會，而對手每次射門球都會進，這真是非常難以下嚥的苦酒，」他補充說。

諾丁漢森林在戴奇（Sean Dyche）接掌兵符後狀態漸起，6場比賽取得3勝2和，在安菲爾德更是連兩季帶走勝利。

戴奇賽後表示，勝利固然可喜，但更重要的是成為球隊前進的起點：「去年這家球會把這裡作為催化劑，當然，這值得享受，值得球迷與球員開心，但我們必須繼續前進。」

他強調勝利不是問題的解藥，但是真正的「強而有力的標記」：「一切還沒有解決，但這確實是一個強而有力的標記；艱苦的工作、比賽中不討好的部分、專注於手頭的工作——我覺得球員們做得非常好。」

談到戰術層面，戴奇最後稱讚球員表現多變：「我認為我們在戰術上作出了混合且靈活的運用，這是球員們的功勞。」

關鍵字： 英超足球利物浦

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

