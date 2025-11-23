翔平發威！林翔平場內全壘打領銜　金龍國小14比2退石泉收預賽首勝

▲金龍國小林翔平。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽C組預賽今（23日）上演一場火力四射的比賽，新北市金龍國小全場展現強大攻擊破壞力，首局便猛攻10分，終場以14比2、4局扣倒澎湖縣石泉國小，順利收下循環預賽首勝；金龍開路先鋒林翔平在打擊端3次打擊全部上壘並跑出一記場內全壘打，是球隊大勝的關鍵人物。

1局上石泉國小莊承翰靠著守備失誤上壘，但未能延續攻勢無功而返；隨後金龍國小在1 局下立即展現強大攻擊力道，林翔平敲出內野安打後，藉連續兩次牽制失誤一路回到本壘先馳得點，點燃球隊火力。

緊接著，金龍打線如排山倒海般展開猛攻，陳韋齊、陳孜齊、楊祈崴、黃楷宸、王節升、田迦勒等人接連掃出安打與帶有打點的攻擊，加上石泉守備失誤與捕逸，金龍一口氣攻下10 分；石泉先發陳翃漢首局即陷入纏鬥，面對金龍火力顯得難以招架。

儘管陷入大比分落後，石泉國小並未放棄，2局上開局由黃昱文敲出安打為球隊止血，雖然接連兩位打者出局，但在捕逸幫助下送回壘上跑者，追回1分；接著葉承樺補上安打添得打點，將比分縮小至2比10，展現不服輸的精神。

3局下金龍再度發動攻勢，林宸立選得保送後，前統一獅投手林威志之子林翔平跑出漂亮的場內全壘打，輕鬆帶回2分，再度擴大領先。

隨後金龍把握石泉投手的控球不穩與守備失誤，楊祈崴更靠「不死三振」上壘，加上再度出現捕逸，單局追加4分，將比數拉開到14比2。

金龍先發楊祈崴全場展現沉穩控球與壓制力，在打線中也擊出關鍵安打、貢獻打點，是金龍全面壓制石泉的重要功臣；進入4局上，石泉未能再有斬獲，大會依規定雙方4局分差達10分以上，比賽提前結束，金龍最終以14比2擊敗石泉國小，收穫預賽首勝。