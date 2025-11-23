運動雲

NBA控球之神保羅本季結束後退休　21年傳奇生涯將落幕

記者游郁香／綜合報導

根據《ESPN》的消息，NBA控球之神保羅（Chris Paul）確定將在本季結束後退休，為傳奇的21年職業生涯畫下句點。值得一提的是，40歲的保羅在台灣時間22日晚間突然發文，「這段旅程太瘋狂……還有很多事未完成……感激這最後一季！」隨後就傳出他將迎來最後一舞。

快艇今日作客夏洛特，保羅回到家鄉北卡羅來納州。他雖未在賽前受訪，但替補上陣攻下3分、8助攻，幫助球隊以131比116擊退黃蜂。在這場比賽之前，保羅在社群寫下「感激這最後一季」，《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）隨後披露，這位控球之神將在本季結束後高掛球鞋。

保羅的履歷幾乎無懈可擊：12度全明星、11次入選年度最佳陣容、9次年度防守陣容、2006年最佳新秀以及NBA 75大巨星。他是現役助攻與抄截王，兩項數據僅次於史上第一的史塔克頓（John Stockton）。他生涯7季場均助攻破10，5屆助攻王、6屆抄截王，堪稱控衛典範。他與詹姆斯（LeBron James）更是史上唯二達成「2萬分＋1萬助攻」的組合。

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅確定本季後退休，結束21年傳奇生涯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

2005年，保羅以選秀第4順位加入紐奧良，他在當地度過6年，原本準備前往湖人卻被聯盟否決，最終轉至快艇。與葛瑞芬（Blake Griffin）、小喬丹（DeAndre Jordan）連線打造的「空接之城」（Lob City），為快艇帶來史上最穩定的巔峰時期。

之後，他被交易到火箭與哈登（James Harden）聯手，雖然球隊例行賽表現強勢，但季後賽始終跨不過勇士這道高牆。離開休士頓後，他前進奧克拉荷馬城，帶著年輕的吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打進季後賽，成為雷霆最關鍵的精神領袖。

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

接著轉戰太陽，2021年率隊進軍生涯唯一一次的總冠軍賽，最終以2比4不敵公鹿。之後他曾在勇士短暫效力一年，首次以替補為主，再到馬刺擔任溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的老大哥，今年休賽季則重返快艇，至今出賽11場。

保羅將在明年5月迎來41歲生日，21個賽季、數不清的經典瞬間，他的離開將讓NBA失去最後一位真正意義上的「傳統控衛」。控衛之神即將退場，但他留下的價值與影響力，將長存聯盟歷史。

▲▼NBA控球之神保羅將在本季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA保羅ChrisPaul快艇控衛之神退休

