時隔30年後再次造訪美濃　黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧

▲黃甘霖親授小球員「不僵屍跳」跑壘技巧。（圖／徐生明少棒錦標賽提供，下同）



記者胡冠辰／高雄報導

本屆徐生明國際少棒錦標賽從彰化回到高雄美濃開打，以高雄為大本營的台鋼雄鷹自然是情義相挺，一軍外野守備兼跑壘教練黃甘霖帶領投手陳正毅、捕手陳世嘉、外野手顏清浤一同出席棒球教室，親自教導小朋友球技。



黃甘霖選手時期在盜壘王達5連霸，生涯295盜仍是中職史上第1，在棒球教室當然是傳授小朋友他的強項盜壘的技巧；「如果跑壘觀念不好，上壘後可能要3支安打才能得分。」黃甘霖提醒小朋友離壘時不要雙腳同時「僵屍跳」，不僅盜壘時機不好掌握，投手牽制回壘也會變慢。



出身嘉義偏鄉，黃甘霖至今仍謹記媽媽的教誨，有能力一定要回饋偏鄉學校；這些年在球團支持下，他每年都參與回饋列車，馬祖、金門、澎湖與小琉球都去過，2年前去的澎湖石泉國小這次也有參加徐生明少棒賽，看到黃甘霖立即說：「教練謝謝你的麥當勞。」12月初，他還要再去南投千秋與三光國小。



徐生明少棒賽開打邁入13年，黃甘霖還是第一次參與，他仍記得上次來到美濃已是1995年亞洲盃集訓期間，當年中華隊總教練徐生明帶全隊到故鄉美濃吃飯；這次師母謝榮瑤透過友人詢問他是否願意指導小朋友，他立即答應。黃甘霖強調，這些小朋友將來不一定會打職棒，但透過職棒教練或球員的鼓勵，希望他們未來做任何事都不會輕易放棄。