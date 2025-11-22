曾昱磬追平轟、林莛淯建功　台灣海洋反撲5比3擊退台灣山林

▲林莛淯獲選單場MVP 。（圖／中職提供）

冬盟今日晚場比賽由台灣海洋、台灣山林交鋒，台灣海洋在比賽末段上演逆轉秀。8局下半，曾昱磬先轟出追平陽春彈點燃反攻，接著隊友串聯火力追加2分，單局灌進3分，終場以5：3擊退台灣山林，取得對戰2連勝。貢獻關鍵打點的林莛淯獲選單場MVP，而本場湧入5222名觀眾，也改寫冬盟本屆單場最多進場紀錄。

兩隊在16日的首次交手中，台灣海洋靠陳宇宏的5局無失分先發以及高聖恩3安、2打點的表現，以15：1大勝。今日再度碰頭，前4局雙方互有攻勢，形成2：2平手。台灣山林在5局上由張士綸敲出安打、許賀捷補上適時安，以3：2再度超前。

台灣海洋在接下來的5至7局難以突破，只靠鄭昭誠的四壞球上壘。直到8局下半找到機會，台灣山林換上林華偉後，兩出局時被曾昱磬轟出全壘打扳平比數。顏郁軒接著敲安迫使台灣山林再度換投，由盧冠宇接手，但王念好、林莛淯與高聖恩接連擊出安打，海洋趁勢攻下2分，一舉以5：3反超。

9局上台灣海洋交給韋宏亮登板關門，雖被代打張士綸擊出安打，不過他穩住節奏，讓後續打者擊出滾地球出局，順利守成。台灣海洋最終在落後情勢下逆轉成功，繼首戰大勝後，再度擊敗台灣山林。