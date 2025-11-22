徐生明少棒賽特色「拔蘿蔔+彩繪紙傘」　日本小將寫下「台灣I Love」

▲彩繪紙傘活動以及選手之夜（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／高雄報導

徐生明國際少棒錦標賽今年重回高雄美濃開打，除了以球會友，「拔蘿蔔」與「彩繪紙傘」不僅能凸顯美濃當地特色，也是最吸引小朋友的活動；特別是來自日、韓的小朋友，從沒看過小一號的白玉蘿蔔，迫不急待想嚐鮮。

韓國順天南山游擊手朴準頌連續2年來台打徐生明少棒賽，去年比賽在彰化舉行，今年重回美濃，第一次拔蘿蔔讓他覺得很新奇，更讓他驚豔的是白玉蘿蔔小巧可愛，不像韓國蘿蔔又粗又長；南山球員這次來台前幾乎都染髮，朴準頌選擇酷炫粉紅色，他笑說：「看這樣會不會吸引更多人注意到我們的比賽。」

南山總教練孟鎮國連續3年帶隊參加徐生明少棒賽，今年8月還是韓國U12國家隊教練團之一，對於中韓打了9局長達4個半小時的馬拉松大戰，至今仍印象深刻；孟鎮國表示，韓國蘿蔔主要拿來做泡菜，過去他曾帶小朋友體驗泡菜製作過程，但拔蘿蔔都是初體驗。

嘉義秀林國小位於盛產鳳梨的民雄鄉，有些小朋友家中務農，除了種鳳梨還有稻米，並直言曾幫父母採收鳳梨，拔起蘿蔔駕輕就熟；只是教練聽到後忍不住吐槽：「他們吃便當比較積極，怎麼可能幫忙採收鳳梨。」

韓籍啦啦隊樂天桃猿廉世彬、職排連莊小魔女高佳彬與職籃洋基工程李素敏今天特地南下美濃陪小朋友一起彩繪紙傘，並教小朋友跳應援舞；不只南山與首爾2支韓國球隊小朋友相當興奮，台灣小朋友一樣嗨翻天。

日本武藏府中第1次來台打徐生明少棒賽，內外野工具人風早翼特別在紙傘上寫下「台灣I love」；他表示：「我一直很喜歡台灣，很高興第一次來，比賽很熱鬧，很有趣。」

晚上選手之夜，日本小朋友表演結束後，全隊拉起準備好的白布條，寫著「感謝徐生明教練，懷抱台日之情誼！」 北市建安國小總教練陳九民一看就知道是美術科班出身，事實上，他過去確實先擔任美術老師多年，後來小朋友想打棒球，自己中學打過社團球隊，於是主動轉型成體育老師，而且至今已帶隊17年，也帶過田徑隊；陳九民表示，學鼓勵多元發展，包括美術班與樂團學生，不少人也都加入棒球隊，塑造「左手拿球棒，右手拿畫筆」的多元學風。