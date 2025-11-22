黑豹旗／IG學「魔球」發威！曾睿豪離開桃園鄉唸東體　目標職棒

▲曾睿豪滿壘拆彈、後援好投，率台東體中闖進8強。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日16強賽關鍵一役，台東體中以9比3擊敗興大附農，睽違3年再闖8強。本戰最大功臣是後援登板的左投曾睿豪，在球隊面臨滿壘危機時臨危受命，投4局僅失1分，用最有自信的變速球上演「拆彈秀」，成功穩住戰局。他透露，這顆拿手變速球來自IG上看到的大聯盟投手影片，模仿中指彎起來的特殊握法，意外發展成自己的決勝武器。

台東體中在2局下靠著壯金銘、黃靖哲、林顗勳、林宗賓等安打串連攻下4分，奠定比賽基調。先發投手李尹恩前3局壓制力十足，但第4局球路開始偏高，加上球數來到約50球，教練團立刻做出換投決定。接替的林樂軍未能有效壓制，讓對手攻占滿壘，形成最大危機。此時曾睿豪在休息三天後再度上場，他用52球投4局，被敲6安、奪4次三振，僅失1分，一口氣解決當局3名打者化解危機，是球隊晉級的關鍵所在。

曾睿豪表示，登板當下沒有想太多，「上去就是拆彈，教練安排就是為了讓我面對危機，我就盡力完成。」他談到自己最有信心的球種是變速球，握法源自IG上看到的大聯盟投手影片，「看到他中指彎起來，我就好奇照著試試看，幅度比較大，也比較難掌握，有時候連我自己都不知道會飛到哪，不過效果很好。」

出生於桃園的曾睿豪，國中畢業後選擇遠赴台東體中發展。他透露，當時桃園的高中並未在第一時間找上他，「小馬聯盟比完後才有，但我已經決定要來台東體中了。」

升上高三後，他接過學長陳世展象徵王牌的1號背號，也讓他有責任感與壓力，「穿上這個背號代表責任，也會怕自己丟不好，但告訴自己要更有責任感。」談到未來，他坦承最希望能投入選秀，「從小打球的目標就是選秀，如果沒有選上，就先念大學，把自己練好幾年再出來挑戰。」