黑豹旗／台東體中睽違4年再闖8強！曾睿豪滿壘拆彈滅火

▲曾睿豪滿壘拆彈、後援好投，率台東體中闖進8強。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日16強賽最終戰，由台東體中以9比3擊敗興大附農，成功搶下最後一張8強門票，距離上次晉級已相隔3年。此役原先安排後援的曾睿豪臨危受命，關鍵時刻登板「拆彈」，後援4局僅失1分，成為球隊晉級關鍵。下一戰，台東體中將力拚強敵大溪高中，力求再度突破。

台東體中在2局下兩出局後展開猛攻，靠保送串起攻勢，壯金銘、黃靖哲、林顗勳、林宗賓連續安打一口氣灌進4分，奠定氣勢。先發投手李尹恩是教練團積極培養的高二主戰投手，前3局壓制效果佳，但第4局球路開始偏高，加上球數累積至50球後出現疲態，被換下場。接替的林樂軍未能掌握狀況，留下滿壘局面。

在這關鍵時刻，陳峰岳教練啟用前一戰先發的曾睿豪上場救援，他不負重任，連抓3個出局數化解危機。全場曾睿豪後援4局用52球，被敲6安、奪4K，僅失1分，穩定軍心。

陳峰岳表示：「李尹恩前3局壓制得不錯，但第4局球開始偏高，控球不夠到位，因此提前換投。林樂軍原本規劃為第2號投手，不論比分情勢都會上，他上一場在有人狀況時控球較不理想，也希望藉這場比賽讓他面對左打練習壓制力。」儘管林樂軍狀態未如預期，所幸曾睿豪穩住局面，「後面幾局他把比數凍結，真的非常關鍵。」

攻擊方面，台東體中本戰火力集中且串聯完整。陳峰岳指出，第二局的安打串連展現全隊節奏，而球隊的核心攻勢集中在「1到3棒與8、9棒」，包括黃靖哲、林奕勳、林宗賓與張晏誠等腳程快、擊球率高的球員都有亮眼發揮，「打線連在一起時，作戰滿流暢的。」

面對下一場的8強對手大溪高中，陳峰岳坦言，對手打者普遍是「飛球型」打法，外野守備以及投手配球將是重點，「他們有兩名 U18 國手，我們會設定幾位比較強而有力的投手來應戰，也會在守備與配球上做更多調整。」

