「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

▲左起廉世彬、高佳彬、李素敏。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

第13屆徐生明國際少棒錦標賽於今（22日）在高雄美濃熱鬧開打，賽事延續「回歸初衷、結合在地」的核心精神，除了棒球競技本身，今年同樣保留深受選手喜愛的傳統文化體驗活動，其中「彩繪紙傘」環節在下午熱鬧登場，成為場邊最吸睛的焦點之一。

本屆賽事特別融入「韓風應援」元素，邀請多位韓籍啦啦隊成員到場，包含樂天桃猿廉世彬、台中「連莊小魔女」高佳彬以及職籃洋基工程啦啦隊李素敏；三人也親自參與彩繪紙傘活動，與小球員們一同坐在行列中，細心描繪屬於自己的作品，為傳統工藝注入青春與國際色彩。

首次體驗彩繪紙傘的廉世彬表示，自己的創作靈感主要參考活動提供的範本，再以「混合方式」延伸變化；她一邊作畫、一邊細心端詳傘面的線條與顏色組合，展現十足專注。

對自己的繪畫則信心滿滿的高佳彬，被問到來之前是否對畫畫有把握時，她笑著直言：「有！」看到成品後也直呼「畫得這麼漂亮，覺得很開心，也很有趣！」

李素敏則選擇以竹子作為傘面的主體圖樣；她表示雖然也是依據範例進行創作，但本身對繪畫並不陌生，「小時候跟大學的時候，我都是主修美術！」

彩繪紙傘不只是體驗活動，更是徐生明少棒賽多年以來重要的文化象徵，透過親手創作，讓來自國內外的少年球員在比賽之餘，認識美濃客家文化與地方工藝，留下深刻的台灣記憶。

本屆賽事共吸引32支國內外勁旅參賽，4天將進行64場比賽，先行分組預賽，16強後採單淘汰賽制；晉級4強的隊伍，則將全員穿上象徵徐生明總教練的「85號」球衣上場比拚，以獨特方式向這位棒球前輩致敬，延續其「誠實、紀律、團隊」的精神。