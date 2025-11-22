運動雲

>

「棒籃排」韓援女神走入美濃 徐生明盃體驗彩繪紙傘

▲左起廉世彬、高佳彬、李素敏。（圖／記者胡冠辰攝）

▲左起廉世彬、高佳彬、李素敏。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／高雄報導

第13屆徐生明國際少棒錦標賽於今（22日）在高雄美濃熱鬧開打，賽事延續「回歸初衷、結合在地」的核心精神，除了棒球競技本身，今年同樣保留深受選手喜愛的傳統文化體驗活動，其中「彩繪紙傘」環節在下午熱鬧登場，成為場邊最吸睛的焦點之一。

本屆賽事特別融入「韓風應援」元素，邀請多位韓籍啦啦隊成員到場，包含樂天桃猿廉世彬、台中「連莊小魔女」高佳彬以及職籃洋基工程啦啦隊李素敏；三人也親自參與彩繪紙傘活動，與小球員們一同坐在行列中，細心描繪屬於自己的作品，為傳統工藝注入青春與國際色彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首次體驗彩繪紙傘的廉世彬表示，自己的創作靈感主要參考活動提供的範本，再以「混合方式」延伸變化；她一邊作畫、一邊細心端詳傘面的線條與顏色組合，展現十足專注。

對自己的繪畫則信心滿滿的高佳彬，被問到來之前是否對畫畫有把握時，她笑著直言：「有！」看到成品後也直呼「畫得這麼漂亮，覺得很開心，也很有趣！」

李素敏則選擇以竹子作為傘面的主體圖樣；她表示雖然也是依據範例進行創作，但本身對繪畫並不陌生，「小時候跟大學的時候，我都是主修美術！」

彩繪紙傘不只是體驗活動，更是徐生明少棒賽多年以來重要的文化象徵，透過親手創作，讓來自國內外的少年球員在比賽之餘，認識美濃客家文化與地方工藝，留下深刻的台灣記憶。

本屆賽事共吸引32支國內外勁旅參賽，4天將進行64場比賽，先行分組預賽，16強後採單淘汰賽制；晉級4強的隊伍，則將全員穿上象徵徐生明總教練的「85號」球衣上場比拚，以獨特方式向這位棒球前輩致敬，延續其「誠實、紀律、團隊」的精神。

關鍵字： 樂天桃猿、徐生明盃、廉世彬、高佳彬、李素敏

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

西武官宣簽下林安可！背號73號出爐：能挑戰日職很開心

西武官宣簽下林安可！背號73號出爐：能挑戰日職很開心

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

大谷練打嚇壞隊友！史密斯揭「只能排他最後一組」原因：太誇張

大谷練打嚇壞隊友！史密斯揭「只能排他最後一組」原因：太誇張

快訊／周天成苦戰86分鐘遭大逆轉　澳洲公開賽止步4強

快訊／周天成苦戰86分鐘遭大逆轉　澳洲公開賽止步4強

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

羅伯斯談佐佐木朗希成長：哭泣的孩子9月成了戰士

羅伯斯談佐佐木朗希成長：哭泣的孩子9月成了戰士

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

被圖齊讚能加入中華男籃　宋昕澔對挑戰職籃旅外不設限

【上車囉～】雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

熱門新聞

西武官宣簽下林安可！背號73號出爐：能挑戰日職很開心

大谷翔平強烈想打WBC！道奇可能「附帶條件」放行

林安可赴日沒問題！陳鏞基、胡金龍異口同聲：他活在自己世界

從兄弟打擊教練到WPBL球員　莎菈確定投入女子職棒

日媒率先曝：林安可確定加盟西武！重砲補強拚相隔7年再奪冠

大谷練打嚇壞隊友！史密斯揭「只能排他最後一組」原因：太誇張

讀者回應

﻿

熱門新聞

1西武官宣簽下林安可！背號出爐：能挑戰日職很開心

2大谷渴望爭戰WBC！道奇擬限DH出賽

3林安可赴日OK！金鏞笑：活在自己世界

4教練變球員！莎菈確定投入女職棒

5日媒率先曝林安可加盟西武！

最新新聞

1曾睿豪離開桃園鄉唸東體　目標職棒

2林安可加盟西武獅　張泰山給出建議

3台東體中睽違4年再闖黑豹旗8強！

4啦啦隊女神體驗彩繪紙傘

5柯瑞轟38分也難救　勇士遭拓荒者末節逆襲苦吞3連敗

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新男友get！】TAKAMEI猛攻示愛　黃子鵬瞬間害羞笑了

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

黃子鵬「回家」加盟台鋼雄鷹！　5年6600萬簽約隊史首位FA補強

【抱歉了多慧】粉絲要去看Twice不去味全龍感謝祭！李多慧笑：我也要XD

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

許瑋甯曾因混血臉孔遭霸凌　不怕兒子被欺負：比較擔心女朋友

柯佳嬿陪著坤達　「他正在面對與反省」

【還以為是雨刷...】上高速公路驚見引擎蓋有蛇晃來晃去

【攔腰猛撞】機車攔腰撞轉彎大貨車　79歲阿公搶救後不治

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366