黑豹旗／大溪徐少樺球速進步10公里拚身價　受傷低潮獲教頭正能量

▲徐少樺。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日16強賽，大溪高中由徐少樺先發5局飆出5次三振，率隊以5比0完封勝出，助大溪連兩年闖進8強。賽後徐少樺談起棒球之路，自曝高一時因手肘傷勢一度想放棄，是總教練鄭錦繁的一句話讓他重新振作，如今更立下高中畢業後挑戰旅外的目標。

徐少樺此戰用70球投滿5局，被敲2安打、2次保送但無失分，展現應有水準。他在前一場表現不佳，僅投2局被敲3安打、2次保送，掉1分非責失分。此戰回穩，他坦言：「第一場控球不太好，今天感覺明顯比較順，有投到我想要的位置，也有投到教練要的位置。」

談到兩戰之間的調整，他表示並未特別想太多：「上一場都過去了，就迎接新的比賽。」他直言今天最有自信的是直球與變化球，目前球速約可達「140公里出頭」，從高一到現在已增進約10公里。他透露，球速提升與團隊導入運動科學訓練有關，「每次比賽前都會做身體活化，上半身、下半身都有，加強蠻多的。」

徐少樺國中畢業後從花蓮北上，就讀大溪高中。他回憶，剛升上高一時手肘出問題，因傷勢長達一年多無法上場，那段期間對他打擊很大，「那時候有想過要不要放棄。」直到教練鄭錦繁對他說：「我沒有放棄你，你也不要放棄自己。」這句話成為他堅持下去的力量。他語帶情緒地說：「聽到那句話就覺得很有正能量。」

談到現在的目標，他毫不掩飾心願：「想讓自己表現更好、提升身價，讓外界看到我有能力，希望有機會挑戰旅外。」

關鍵字： 標籤:徐少樺大溪高中黑豹旗手肘傷旅外夢

