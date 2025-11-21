運動雲

胡金龍一桿攻上果嶺停洞口　林智勝：他打棒球幹嘛？

▲ 2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，林智勝、胡金龍 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，林智勝、胡金龍 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

2025「益球智勝 原力榮耀」公益高爾夫球名人賽今日登場，統一獅胡金龍出席力挺林智勝，兩人在第16洞上演「大魔王關卡」挑戰，比拚誰能把球打得最靠近洞口。胡金龍最終一桿攻上果嶺，球停在洞口不到10呎的位置，現場驚呼連連，林智勝忍不住點頭大讚，「他真正的職業應該是高爾夫球選手！」

第16洞挑戰開始前，林智勝開玩笑緩和對決氣氛，「要不要放一下我的應援曲？」逗得眾人現場大笑。此時胡金龍已經進入比賽模式，專注向桿弟確認球道資訊，「120碼？」桿弟回應，「對。」他接著再問，「順風還逆風？」桿弟答，「一點點順、側順。」

胡金龍隨後拿出高爾夫雷射測距儀，還被林智勝虧「太認真了」。確認距離與風勢後，他選定合適的鐵桿，一記乾淨俐落的揮擊，球落點精準、直接一桿攻上果嶺，停在距離洞口不到10呎的位置。準度與距離控制堪比職業選手，讓現場眾人拍手叫好。

胡金龍是被棒球耽誤的高爾夫球選手，已經不是新聞，不過他今天笑說，自從女兒出生之後，已經很少打球，「大部分時間都在顧小孩，但這段期間剛好有拿到假單，來這場公益賽當成放鬆心情，也是為了支持林智勝。」

「智勝連續3年辦公益高球賽，真的不簡單，我一定挺他到底。」胡金龍表示。

林智勝同樣熱衷高爾夫球，但自嘲成績近期不太理想，「大概都95到98桿，有時候還破百......高爾夫跟棒球不一樣啦，高爾夫很細膩，要專注，可能我現在有點老了，專注力沒那麼好。」

他進一步透露，自己最佳成績為83桿，目前穩定在92至95桿之間。

相較之下，胡金龍的高爾夫實力真的強。林智勝笑說，兩人日前一起打球時，胡金龍交出76桿的亮眼成績，「職業選手標準桿是72，結果他打76，那他打棒球幹嘛？好險他退了，哈哈哈！」

胡金龍總說自己是打好玩的，不過林智勝表示，「可能就是這樣的心態，但在跟他打時，他都很認真，就很像是職業選手，他剛剛就在那邊『哦～123碼、側逆風怎樣？』，其實他一打球就是變成那樣，所以他真正職業應該是高爾夫選手。」

▲ 2025「益球智勝 原力榮耀」林智勝公益高爾夫球名人賽，林智勝、胡金龍 。（圖／記者王真魚攝）

▲胡金龍認真看風向         。（圖／記者王真魚攝）

