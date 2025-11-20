運動雲

林昀儒、鄭怡靜5局逆轉法國組合　勇闖球星挑戰賽混雙4強

▲▼WTT倫敦球星挑戰賽，林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

▲林昀儒、鄭怡靜勇闖馬斯喀特球星挑戰賽混雙4強。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜上個月聯手在WTT倫敦球星挑戰賽，喜迎今年首座混雙冠軍，本周兩人轉戰馬斯喀特球星挑戰賽，首輪3比1力退羅馬尼亞組合，今（20）日碰上法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）與袁嘉楠的組合，鏖戰超過40分鐘，以3比2驚險挺進4強。

東京奧運銅牌組合林昀儒、鄭怡靜，本季重新搭檔，在10月底的倫敦球星挑戰賽，兩人睽違3年半再次聯手登頂，混雙世界排名來到第9，此站則位列第3種子，力拚佳績以爭取年終總決賽的資格。

林昀儒、鄭怡靜今日在8強賽面對法國組合「眼鏡哥」A.勒布朗、袁嘉楠，開賽就打出4比0攻勢，並在5比3後持續拉開分差，將比數改寫為8比3，一路保持領先，以10比5取得5個局點，11比7先下一城。

進入次局，雙方形成拉鋸戰，打成5比5後，林昀儒、鄭怡靜連掉了3分，儘管局末發揮韌性，從7比10被逼出3個局點，追到了10平，最終仍以10比12讓出。

▲▼WTT倫敦球星挑戰賽，林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

林昀儒、鄭怡靜第3局重整旗鼓，開局打出3比1反擊，但在被追到5比5後，又是連續失分，落入5比9的不利局面，6比10被取得4個局點，6比11又掉1局遭聽牌。

所幸台灣「黃金混雙」組合第4局迅速扳平戰局，拉出10比1猛攻，以11比2拿下，雙方總局數2比2。

比賽來到決勝局，林昀儒、鄭怡靜開局0比3落後，隨即請求暫停，調整過後，迅速將比分扳平，並以5比4超前，換對手喊暫停。不過局面已由台灣組合掌握，逐步拉開8比4領先，並以10比5獲得5個賽末點，最終就以11比5、總局數3比2逆轉獲勝，挺進4強。

