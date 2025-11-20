黑豹旗／南北強校激戰！　高苑11比5逆轉擊退北科附工挺進8強

▲高苑工商挺進黑豹旗8強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗今（20日）在三重棒球場上演南北強校16強正面對決，高苑工商此役火力全開，最終以11比5擊敗桃園北科附工，成功闖進8強；今天高苑5棒洪祈恩猛敲3安掃回4分打點，成為比賽關鍵，先發投手傅振閎雖在前兩局遭遇亂流，但中繼上來的陳昱勛後援5局只失1分穩住局面，聯手率隊取勝。

比賽開局便呈現高強度對攻。高苑在1局上由金再恩選到保送、許書誠安打攻佔得點圈，隨後洪祈恩敲出二壘安打送回兩名跑者，高苑2比0率先破蛋。

北科附工迅速在1局下還以顏色，蘇呈儒選到四壞後，由黃宥傑、隊長王乃文連續安打追回分數，林昀樂再補上一支高飛犧牲打，北科附工將比分扳成2比2。

進入2局下北科延續攻勢，蘇呈儒擊出關鍵內野安打送回超前分，余利亞再補上一支安打，北科附工一口氣將比分拉成4比2；然而，跑者遭阻殺與零星的暴投、失誤，使比賽節奏逐漸失控，也埋下後續反撲無力的伏筆。

3局上高苑許書誠靠對方守備失誤上壘後，洪祈恩再次敲安追回1分；易博楷補上一支二壘安打將比分追平，緊接著洪貫祐擊出三壘安打掃回兩分，高苑單局狂攻4分，重新以6比4超前。

4局上北科投手群控球突然失準，原先就因四壞與安打陷入壘包壓力，隨後連續兩次暴投送回高苑跑者，高苑順勢將比分擴大到9比4。

北科在4局下雖靠兩個保送佔據機會，但後段棒次無法擊穿高苑防線，還再次因盜壘失敗結束攻勢，錯失縮小差距的良機。

比賽進入後半段，高苑靠金再恩在5局追加打點，並於7局再靠暴投進帳保險分，以11比4取得絕對優勢。

北科附工在7局下展開最後反攻，楊昊宇、蘇呈儒與黃宥傑擊出安打追回1分，但仍無力彌補前中段失分過多的困境，最終以5比11飲恨，止步16強。