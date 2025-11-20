運動雲

>

黑豹旗／南北強校激戰！　高苑11比5逆轉擊退北科附工挺進8強

▲高苑工商挺進黑豹旗8強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲高苑工商挺進黑豹旗8強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗今（20日）在三重棒球場上演南北強校16強正面對決，高苑工商此役火力全開，最終以11比5擊敗桃園北科附工，成功闖進8強；今天高苑5棒洪祈恩猛敲3安掃回4分打點，成為比賽關鍵，先發投手傅振閎雖在前兩局遭遇亂流，但中繼上來的陳昱勛後援5局只失1分穩住局面，聯手率隊取勝。

比賽開局便呈現高強度對攻。高苑在1局上由金再恩選到保送、許書誠安打攻佔得點圈，隨後洪祈恩敲出二壘安打送回兩名跑者，高苑2比0率先破蛋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北科附工迅速在1局下還以顏色，蘇呈儒選到四壞後，由黃宥傑、隊長王乃文連續安打追回分數，林昀樂再補上一支高飛犧牲打，北科附工將比分扳成2比2。

進入2局下北科延續攻勢，蘇呈儒擊出關鍵內野安打送回超前分，余利亞再補上一支安打，北科附工一口氣將比分拉成4比2；然而，跑者遭阻殺與零星的暴投、失誤，使比賽節奏逐漸失控，也埋下後續反撲無力的伏筆。

3局上高苑許書誠靠對方守備失誤上壘後，洪祈恩再次敲安追回1分；易博楷補上一支二壘安打將比分追平，緊接著洪貫祐擊出三壘安打掃回兩分，高苑單局狂攻4分，重新以6比4超前。

4局上北科投手群控球突然失準，原先就因四壞與安打陷入壘包壓力，隨後連續兩次暴投送回高苑跑者，高苑順勢將比分擴大到9比4。

北科在4局下雖靠兩個保送佔據機會，但後段棒次無法擊穿高苑防線，還再次因盜壘失敗結束攻勢，錯失縮小差距的良機。

比賽進入後半段，高苑靠金再恩在5局追加打點，並於7局再靠暴投進帳保險分，以11比4取得絕對優勢。

北科附工在7局下展開最後反攻，楊昊宇、蘇呈儒與黃宥傑擊出安打追回1分，但仍無力彌補前中段失分過多的困境，最終以5比11飲恨，止步16強。

關鍵字： 黑豹旗高苑工商北科附工

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

WBC日本獨家轉播後　Netflix再搶MLB開幕戰與全壘打大賽

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

教士傳奇蘭迪·瓊斯辭世、享壽75歲　曾締22勝25完投紀錄

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

兄弟首輪蔡琞傑敲二壘安打卻突然傷退　彭政閔賽後說明傷情

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

熱門新聞

台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

真美子「完美MVP妻」！日媒曝暖心舉動　與大谷合體代言可期

美國男籃最大危機！　洛杉磯奧運詹皇、柯瑞表態參賽機率低

韓職震撼彈！姜白虎不去大聯盟　 4年破2億台幣加盟韓華鷹

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣被看扁！　WBC奪冠賠率「倒數第5」

2美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

3台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

4真美子話題度暴衝　夫妻廣告合體近了？

5美國男籃危機　詹皇、柯瑞參賽機率低

最新新聞

1男上加男！巴恩斯快攻「吻別」麥肯

2高苑工商教練讚洪祈恩可挑戰職棒

3詹皇談坐骨神經痛　復出刷新紀錄

4高苑工商挺進黑豹旗8強

5黃蜂菜鳥締NBA史上最快命中50記三分

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

【天天背金庫上學】書包當豬公用？媽打開驚見滿滿零用錢

【全校救一人】國小老師跑操場昏倒命危！師生鬼門關前搶命

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

【一定有故事】小媽媽抱「假嬰兒」餵奶拍嗝 男客急關心！真相曝笑翻

【心情不好就動手？】退休男鐵鎚殺妻！ 犯後到警局雙手平舉自首
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366