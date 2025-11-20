林昀儒、鄭怡靜　晉WTT球星挑戰賽混雙8強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／翻攝自微博／WTT世界乒聯）

記者葉國吏／綜合報導

在阿曼舉行的WTT馬斯喀特球星挑戰賽上，台灣混雙組合林昀儒與鄭怡靜成功晉級。這對組合在首輪對戰羅馬尼亞選手尤尼斯古（Eduard Ionescu）和斯佐科斯（Bernadette Szocs），以總比分3比1力壓對手，順利拿下8強門票。

目前世界排名第9的林昀儒與鄭怡靜近期表現亮眼。他們剛剛在WTT倫敦球星挑戰賽奪得混雙冠軍，搭檔默契十足。本週兩人以第3種子身分出戰馬斯喀特挑戰賽，目標是繼續累積積分，爭取年終總決賽的參賽資格。首輪比賽中，兩人展現穩健的心態，雖然曾陷入拉鋸戰，但最終成功拿下勝利。

在與羅馬尼亞組合的交手中，林昀儒和鄭怡靜開局先聲奪人，迅速奪下首局勝利。然而，第2局雙方交替得分，台灣組合在局點時被對手逆轉，未能提前取得優勢。儘管如此，他們在第3局和第4局展現強大的反擊力，尤其是最後一局更是以壓倒性表現結束比賽，讓對手毫無還手之力。

晉級後，林昀儒與鄭怡靜將在8強迎戰法國組合李布隆（Alexis Lebrun）和袁嘉楠，挑戰進軍4強。此外，兩人也分別參加單打賽事，林昀儒首輪輪空，預計於32強對戰日本選手吉村和弘，他的表現同樣備受期待。台灣選手們的精彩表現，讓球迷對後續賽程充滿期待。