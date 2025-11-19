黑豹旗／彰藝延長驚險晉級8強　林健傑點名1年級側投潘唯峰

▲彰藝高中在延長賽擊敗南英商工。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（19）日在三重棒球場進行延長大戰，彰藝高中最終以4比3擊敗南英商工，驚險挺進下一輪。賽後總教練林健傑談及全隊表現，直言原先並未預設後段投手的使用，但1年級側投潘唯峰臨危受命，在高張力局面成功守成，是球隊能拿下勝利的主因之一。

林健傑賽後透露本場原訂的投手安排，「（後面的投手）其實本來沒有預期會上，我今天設定的是先發投手洪靖翔跟許丞郡，最後終結者換陳星佑。」

先發投手洪靖翔此役主投5.2局用89球，面對21打席僅被敲3支安打，飆出10次三振，僅失1分。

談及洪靖翔的表現，林健傑認為有點可惜但仍值得肯定，「其實丟得很好，那1分其實他配球上已經不錯，我覺得很可惜，就是經驗的一部分，比賽裡有很多東西跟技術沒有關係，就是遇到很多情況，就是學習跟做。」

除了投手調度，陳星佑在關鍵時刻的代打追平也成為比賽轉折，林健傑指出，臨時更換打者是基於球員特性，「想說不然換一個，陳星佑他投打都有兼，讓他試，就輕鬆一點，他比較敢出棒。」

然而林健傑點名本場最大關鍵，仍落在1年級側投潘唯峰身上，「我覺得最主要是最後的潘唯峰，今天在高張力情況下撐住，投得很好。」

林健傑進一步說明，「他側投、球速不算很快，但他的球、球路其實蠻成熟的，他是新埔國中出身，國中時候我們就有在注意，來這裡就是讓他學更多比賽經驗。」

林健傑坦言，潘唯峰過往在重大場面並非特別果決，今天表現有些超出預期，「其實以前的表現，他還算不夠大膽，但反而今天，在這個局面壓他上去，屬於心臟比較大顆的。」

彰藝原先設定在高壓局面登板的另名投手卻意外失常，也凸顯1年級生的挺身而出，「我前面設定的關鍵投手，他本來在高張力情況下比較不會緊張，反而今天他失常，變成潘唯峰把這個局面扛住。」