佐藤由規傳訊息恭喜王彥程　大讚球速躍進：旅韓表現令人期待

▲佐藤由規。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

本屆冬季聯盟日職聯軍的投手教練佐藤由規，與即將旅韓的台灣左投王彥程頗有淵源。兩人曾在2019年至2020年間一同效力樂天金鷲，這次王彥程將赴韓挑戰韓職，佐藤由規也特別傳訊息向他表達祝賀。

王彥程在2019年底加入樂天金鷲，2020年展開日職生涯，期間受到佐藤由規不少照顧。即使佐藤由規之後遭球隊釋出，兩人仍保持良好交情，過去還曾在佐藤由規的租屋處一起用餐。

有趣的是，佐藤由規在2023年也曾到台灣發展，當時王彥程還給過他一些建議。佐藤由規說：「在金鷲時我們當了兩年隊友。我來台灣那年，他也有分享一些心得。今年看到他要去韓國，我看到新聞後立刻聯絡他說『恭喜』。不過他現在好像不在台灣，就說等他有時間再見面。」

王彥程在日職6個球季都以育成身分出賽，明年將以「亞洲外援」身份加盟韓華鷹。佐藤由規表示：「跟他一起打球時，他的球速還沒現在這麼快。今年在二軍比賽常對上養樂多，看到他的均速已經能穩定逼近150公里，也能製造三振。球數領先後的決勝球也不再猶豫，失投變少了。今年看到他投球，真的覺得非常厲害。」

他坦言，原以為王彥程會先升上支配下球員，「但一直沒拿到機會。這次轉戰韓國，我也很期待他在韓職的表現。」

