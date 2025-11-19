運動雲

金鶯、天使震撼交易！送走年輕右投羅德里格斯換強打外野沃德

▲瓦德（Taylor Ward）。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃德（Taylor Ward）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

巴爾的摩金鶯隊今日宣布，球隊已從洛杉磯天使隊交易取得外野手沃德（Taylor Ward），並以右投羅德里格斯（Grayson Rodriguez）作為交換籌碼。

31 歲的沃德本季出賽 157 場，打擊率 .228/.317/.475（579 打 132 安），敲出 31 支二壘安打、2 支三壘安打、36 支全壘打、86 分、103 打點及 75 次保送，各項數據多項寫下生涯新高，包括出賽場次、得分、二壘安、全壘打、打點、保送、長打率、長打數（69）與壘打數（275）。

他的 36 轟在美聯排名並列第 5、打點第 6、保送數與長打數均排名第 7。 此外，沃德也成為天使隊 2018 年以來第 3 位單季打下百打點的球員 。另兩位為 2019 年的楚奧特（Mike Trout，104 RBI）與 2021 年的大谷翔平（100 RBI）。36 轟中有 35 轟是在擔任左外野守備時擊出，刷新隊史自 1961 年以來左外野手單季最多全壘打紀錄。

沃德職業生涯全數效力天使，為 2015 年選秀首輪第 26 順位、出身加州費斯諾州立大學。他在 2025 年 7 月 19 日於費城比賽中敲出生涯第 100 支全壘打，為隊史第 21 位達成此里程碑的球員，共花了 643 場比賽。自 2021 年以來，他累積 6 支滿貫砲，為同期美聯第 2 多。

26 歲的羅德里格斯則於 2018 年選秀首輪（第 11 順位）被金鶯選入，出身德州 Central Heights 高中。他因右手肘發炎與右大圓肌拉傷缺席整個 2025 賽季。2023～2024 兩年間，他在金鶯出賽 43 場先發，累積戰績 20 勝 8 敗、防禦率 4.11（238.2 局失 109 分），並送出 259 次三振。 金鶯隊目前的 40 人名單已達 40 人上限。

