大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平的原創周邊，在美國球迷之間也成為熱門話題。美國職棒大聯盟（MLB）16日（台灣時間17日）在官方 X（原推特）公開了一款以大谷為靈感設計的「獨角獸玩偶」。這款玩偶作為 X 的抽獎贈品登場後，引發球迷熱烈回響：「這個太完美，完全不能錯過，所以立刻轉發了」「可愛到不行！」

16日（台灣時間17日）早上6點，MLB 在 X 上發布這則貼文，立即引起大批球迷回應。貼文以「獻給獨一無二球員的、獨一無二的禮物！」開頭，並公開一隻印有大谷名字與背號的獨角獸玩偶。整體設計採用道奇的白與藍配色。 貼文寫道：「想抽中這個以大谷翔平為靈感設計的獨角獸玩偶的話，就轉發並留言吧。」

球迷瘋狂參與，轉發數快速暴增。貼文公開約10小時後，就獲得約1萬6000個讚，超過7000次轉發，全球掀起一波搶奪戰。

球迷在社群上也踴躍留言：「柔軟到讓人瘋掉」「OMG!!!」「絕對是我人生最想要的前五名」「這不是想要的程度，是必備的程度」「這完全是收藏精品」「我真的需要這個」「我女兒為了這隻獨角獸什麼都願意做」等，討論熱度持續升溫。

