法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

記者游郁香／綜合報導

亞特蘭大老鷹今（17）日作客鳳凰城，法國狀元里薩希（Zaccharie Risacher）在第4節一次快攻暴扣後因衝力過大重摔在地，場面一度令人屏息。所幸這位2年級前鋒最終能自行站起走回休息室，並無大礙。而老鷹也在他退場後展現韌性，單節狂轟47分，以124比122逆轉太陽，驚險帶走這場勝利。

年僅20歲的里薩希本季在老鷹體系下成長明顯，投射與組織能力都有顯著進步，他靈活的跑動與穩定的中距離成為球隊進攻的重要拼圖。不過此役第4節中段，他一次快攻灌籃卻讓所有人倒抽一口氣。當時太陽發生失誤，他抄球後飛身雙手暴扣，由於衝力過猛未能抓穩籃框，整個人從空中失衡重重摔在地板上。

▲里薩希在第4節一次快攻暴扣後因衝力過大重摔，幸無大礙。（圖／達志影像／美聯社）

根據記者席利（Hayden Cilley）的報導，里薩希倒地後躺了幾分鐘，現場一片安靜，隨後他自行起身走回休息室接受檢查。

少了這名年輕前鋒，老鷹並未陷入混亂，反而在末節火力全開。上半場兩隊戰得膠著，老鷹57比58落後1分。第3節太陽打出37比20的攻勢，拉開18分領先，但老鷹在決勝節展現強大韌性，靠著精準外線與流暢傳導，在12分鐘內砍下47分完成逆襲，全場命中14記三分、送出35次助攻。

▲老鷹末節轟下47分逆轉太陽，戰績升至東區第4。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹共有5名球員得分上雙，里薩希在受傷前依舊高效，13投6中、三分8投3中，攻下15分、4助攻、3籃板，外帶1抄截。奧孔古（Onyeka Okongwu）攻下全隊最高27分並送出5助攻；亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）火力全開拿下26分、4助攻；強森（Jalen Johnson）繳出25分、10籃板雙十成績；丹尼爾斯（Dyson Daniels）也貢獻11分、12助攻、7籃板與3抄截的全能表現。

這場勝利讓老鷹戰績提升至9勝5敗，暫居東區第4，領先暴龍0.5場、七六人1場，與騎士、尼克並列第2集團，球隊將於11月18日（美東時間）返回主場迎戰底特律活塞。