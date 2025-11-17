運動雲

巫翊俅奪120+公斤級硬舉金牌　台灣健力世錦賽9金11銀10銅作收

▲▼我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。（圖／運動部提供）

▲我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。（圖／運動部提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

我國健力選手巫翊俅在羅馬尼亞克盧日那波卡參加「2025年世界公開裝備健力錦標賽」展現卓越實力，於當地時間11月16日完成賽事，奪得男子組120+公斤級硬舉項目金牌，總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。本屆健力世錦賽，我國共獲得9金11銀10銅，最終以團體成績男子組第2名、女子組第3名作收。

本屆「2025年世界公開裝備健力錦標賽」16日迎來最後一天賽事，我國分別是由女子84公斤級的林俐宸，以及男子120+公斤級的巫翊俅、田基森出場征戰，其中巫翊俅在男子120+公斤級的賽事，雖然因預估總和分較低被分配至稍早進行的B組賽事，但他憑藉在硬舉項目的優異表現，以380公斤的成績獨占鰲頭，在接下來的A組賽事均無其他選手能夠超越，最終拿下硬舉項目金牌。

▲▼我國選手巫翊俅在硬舉項目以380公斤的優異成績，擊敗各國好手獲得金牌。（圖／運動部提供）

另外，同樣參加男子120+公斤級的田基森，分別在臥舉、總和項目獲得2面銅牌，林俐宸在女子84公斤級則是以225公斤的成績獲得銅牌。在本屆賽事7天賽程中，選手展現優異技術，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。

本屆健力世錦賽，我國共獲得9金11銀10銅，最終以團體成績男子組第2名、女子組第3名作收，充分展現我國健力運動在國際賽場的實力，運動部表示，未來將持續挹注資源推展健力運動，提供選手完善的訓練環境及後勤支援，讓更多運動員能在世界舞臺展現實力，突破自我。

