山本由伸公開愛犬「卡洛斯」大量萌照曝光！　與大谷愛犬已成好朋友

▲山本由伸公開愛犬「卡洛斯」。（圖／取自山本由伸ＩＧ，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸16日更新個人Instagram，首次公開愛犬「卡洛斯」（Carlos）的模樣，並分享多張日常萌照，從午睡、散步到萬聖節造型一應俱全，溫馨畫面立刻引發球迷熱議。

山本在貼文中以英日雙語介紹：「這是我的愛犬卡洛斯！牠在今年8月來到我們家滿一年了；牠最喜歡散步、午睡和吃飯。」同時附上可愛表情符號，展現滿滿寵愛。

此外，他也在限時動態中以「#友達はデコピン（朋友是Dekopin）」配文，公開了在包機登機口抱著卡洛斯一起登機的照片，畫面相當溫馨。

貼文中，山本釋出多張卡洛斯的日常照，包括在沙發上翻白眼熟睡、在床墊上安穩小憩、在萬聖節裝飾背景前乖巧入鏡，以及隔著籠子輕聲叫喚的影片，全面呈現牠活潑又可愛的一面。

事實上，山本今年2月春訓時就曾透露卡洛斯的存在。他在2024年8月從一間收容殺處分犬的動物收容所領養了這隻美國斯塔福郡㹴犬，並在訓練期間一路陪伴、細心照料。

值得一提的是，卡洛斯已在去年休賽季首度與大谷翔平的愛犬「デコピン」（Dekopin）見面，山本當時表示「正在逐漸變熟，關係越來越好」。

至於「卡洛斯」名字的由來，山本先前僅透露「是秘密」，但也預告未來會「逐步揭曉」；隨著卡洛斯首次亮相，相關故事也讓球迷更添期待。