3台將列規則五選秀潛在人選　李灝宇最受關注、外界看好進40人名單

▲李灝宇。（圖／截自X:Toledo Mud Hens）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著大聯盟規則五選秀將在台灣時間12月11日登場，各隊必須在下11月19日提交最新的40人名單，凡是符合規則五選秀條件、卻未被球團放入保護名單的選手，都可能在選秀會上被其他球隊挑走。

根據大聯盟官網整理的資料，目前各隊農場前30名新秀中，已有2名台灣球員列入符合資格名單，加上另一位未進排行榜的選手，共有3位台將具備被選走的可能性。

依規定，球員若在18歲前簽約並累積5個完整小聯盟球季，或是在19歲前簽約並完成4個球季，且期間未被放入40人名單，就會具備規則五選秀資格。

若球隊在選秀中挑走他們，必須支付10萬美元轉隊費；但倘若無法讓該球員整季留在大聯盟26人名單中，則須以5萬美元將其送回原球團。

在官網列出的潛力新秀名單中，老虎體系的「台灣怪力男」李灝宇格外受到關注；這位強打去年整季待在3A，出賽126場交出打擊率 .243、上壘率.342、長打率.406 的成績，OPS達.748，wRC+為104，除了轟出14發全壘打寫下個人生涯新高，也成為台灣第一位在3A單季達成「10 轟、10 盜」紀錄的球員。

李灝宇目前在老虎隊農場排名第6，外界預期他在下週極有機會被球隊加入40人名單。

運動家2A莊陳仲敖（農場第29）同樣被看好會受到保護，而未進農場前30名的另一位台將，本季於海盜2A與3A奮戰的陳柏毓也符合規則五選秀資格，名列可能被挑走的名單之中。