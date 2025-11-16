柯瑞賽前穿上Nike Kobe鞋款引關注　親曝與UA「分手」原因

Steph Curry dives into why he wore Nikes pregame, why he’s leaving Under Armour and that he’s “going to have some fun with it” trying out multiple different shoes from different companies pic.twitter.com/9O3ilTxPm0 — Dalton Johnson (@DaltonJ_Johnson) November 15, 2025

記者游郁香／綜合報導

37歲的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）連2場轟破46分，刷新聯盟多項歷史紀錄，不過比賽開打前，所有焦點都落在他腳上的鞋子，那雙Nike Kobe 6「Mambacita」鞋款，這也是他自2013年以來首次以「球鞋自由球員」身份出賽。

柯瑞本周與合作長達13年的運動品牌Under Armour分道揚鑣，震撼球鞋界。他也在賽後首度談到這段關係的結束，「我現在是自由球員，一個新的開始。能有過那13年難以置信的經歷，我感到非常幸運。那是一場賭注，但對我意義重大。對我自己、我的團隊，以及這些年參與其中的每一個人來說，我都感到驕傲。我們從幾乎不存在的籃球鞋品牌起步，把它帶到如今的地位。現在，我對未來充滿期待。」

▲勇士天王與Under Armour將於2026年正式結束合作關係，Curry Brand未來將獨立運作。（圖／路透）

柯瑞過去是Nike旗下球星，2013年轉投Under Armour後，成為該品牌籃球線的靈魂人物。2020年雙方更合作創立「Curry Brand」，原被視為終身夥伴關係，但如今將各自走向不同道路。Under Armour仍會在2026年推出最後一代Curry 13系列與服飾，之後雙方合作正式告終。

對於這次分手，柯瑞坦言這是雙方共同的決定，「球鞋產業很艱難，隨著時間推移，事情會改變。我們都盡了最大努力去打造一個能長久的品牌。」

▲柯瑞表示結束合作是他與UA的最佳選擇，「我對未來充滿期待」。（圖／達志影像／美聯社）

他也不諱言心中仍有些遺憾，「結果有點令人失望，尤其是考慮到Curry Brand這5年的發展，以及兩年前我們剛公佈的計畫。不過，我認為這對每個人都是正確的選擇。我希望能藉此讓品牌在社區、公益與信念層面繼續發光。我們的標語是『Change The Game For Good（讓比賽變得更好）』，希望未來能看到成果。」

Steph Curry is wasting no time as a sneaker free agent as he laces up the “Mambacita” Nike Kobe 6 ???????? @NickDePaula pic.twitter.com/0c0m4Nr3d6 — Nice Kicks (@nicekicks) November 15, 2025

值得一提的是，柯瑞在昨（15）日賽前選擇穿上Kobe系列鞋款登場並非偶然。他一向推崇已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），尤其敬佩他推動女性籃球的努力。柯瑞說，「我知道大家看到我穿別的鞋會覺得奇怪，但那雙鞋的象徵太特別了。我只是想藉這個時刻向Kobe致敬。」

進入比賽後，柯瑞又換上白色版本的Curry Brand球鞋出戰，之後再更換為藍、紅、黃配色版本。如今他重獲「球鞋自由身」，也意味未來將能嘗試不同品牌與合作模式。

柯瑞表示，自己會嘗試各種選項，「這情況有個好處，我真的很喜歡自己設計的鞋子，穿起來讓我很自在。這也是我為什麼又換回自己的鞋。我會在未來好好玩玩，看看什麼樣的合作最合適。」