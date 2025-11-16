運動雲

柯瑞賽前穿上Nike Kobe鞋款引關注　親曝與UA「分手」原因

記者游郁香／綜合報導

37歲的勇士天王柯瑞（Stephen Curry）連2場轟破46分，刷新聯盟多項歷史紀錄，不過比賽開打前，所有焦點都落在他腳上的鞋子，那雙Nike Kobe 6「Mambacita」鞋款，這也是他自2013年以來首次以「球鞋自由球員」身份出賽。

柯瑞本周與合作長達13年的運動品牌Under Armour分道揚鑣，震撼球鞋界。他也在賽後首度談到這段關係的結束，「我現在是自由球員，一個新的開始。能有過那13年難以置信的經歷，我感到非常幸運。那是一場賭注，但對我意義重大。對我自己、我的團隊，以及這些年參與其中的每一個人來說，我都感到驕傲。我們從幾乎不存在的籃球鞋品牌起步，把它帶到如今的地位。現在，我對未來充滿期待。」

▲勇士「咖哩大神」柯瑞近兩戰合計轟下95分，寫下3大神紀錄。（圖／路透）

▲勇士天王與Under Armour將於2026年正式結束合作關係，Curry Brand未來將獨立運作。（圖／路透）

柯瑞過去是Nike旗下球星，2013年轉投Under Armour後，成為該品牌籃球線的靈魂人物。2020年雙方更合作創立「Curry Brand」，原被視為終身夥伴關係，但如今將各自走向不同道路。Under Armour仍會在2026年推出最後一代Curry 13系列與服飾，之後雙方合作正式告終。

對於這次分手，柯瑞坦言這是雙方共同的決定，「球鞋產業很艱難，隨著時間推移，事情會改變。我們都盡了最大努力去打造一個能長久的品牌。」

▲▼勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞表示結束合作是他與UA的最佳選擇，「我對未來充滿期待」。（圖／達志影像／美聯社）

他也不諱言心中仍有些遺憾，「結果有點令人失望，尤其是考慮到Curry Brand這5年的發展，以及兩年前我們剛公佈的計畫。不過，我認為這對每個人都是正確的選擇。我希望能藉此讓品牌在社區、公益與信念層面繼續發光。我們的標語是『Change The Game For Good（讓比賽變得更好）』，希望未來能看到成果。」

值得一提的是，柯瑞在昨（15）日賽前選擇穿上Kobe系列鞋款登場並非偶然。他一向推崇已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），尤其敬佩他推動女性籃球的努力。柯瑞說，「我知道大家看到我穿別的鞋會覺得奇怪，但那雙鞋的象徵太特別了。我只是想藉這個時刻向Kobe致敬。」

進入比賽後，柯瑞又換上白色版本的Curry Brand球鞋出戰，之後再更換為藍、紅、黃配色版本。如今他重獲「球鞋自由身」，也意味未來將能嘗試不同品牌與合作模式。

柯瑞表示，自己會嘗試各種選項，「這情況有個好處，我真的很喜歡自己設計的鞋子，穿起來讓我很自在。這也是我為什麼又換回自己的鞋。我會在未來好好玩玩，看看什麼樣的合作最合適。」

