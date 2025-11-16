運動雲

>

大谷、山本、佐佐木能否打WBC？　日職三冠王傳奇名將揭關鍵

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

前中日龍主帥落合博滿與前橫濱DeNA灣教頭中畑清16日以評論員身分登上TBS節目《星期天早晨》，針對洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否能於明年代表日本出戰世界棒球經典賽分享了自己的觀點。

此前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾在14日播出的ABEMA節目《早安羅伯斯》中接受專訪，對於是否希望3位球星出戰WBC的議題，他說，「WBC對球員以及各自的國家都極為重要，是否參加是球員本人的決定，如果他們選擇參加，我們會全力支持；但如果只談我的個人意見，我希望他們不要參加WBC，尤其是關於投球方面。」

節目中，主持人詢問落合博滿若身為日本代表隊主帥，會如何看待球員被球團限制參賽的狀況；落合毫不猶豫表示，教練在此議題中沒有實質發言權，「我會交給球團決定，主導權在球團手上，不管球員多麼想打，只要球團說不行，那就是不能參加的制度，球團同意後，才由球員選擇是否要去，教練沒有任何權限。」

落合強調，WBC出場與否完全取決於球團的判斷，這是現行制度下無法迴避的現實。他再度冷靜補充：「但現狀就是只能遵從球團的決定。」

與落合看法不同，中畑清則透露自己希望教練在國際賽選手徵召中能擁有更大權限；儘管如此，他也提到道奇主帥羅伯斯曾透露並不希望球員冒風險參賽，並說，「但WBC已成為具有高度吸引力的賽事，球迷也很期待吧？他們三人是否參加，會讓整個賽事有巨大變化；當然也有體能管理的問題，所以我認為確實不容易。」

中畑語帶無奈指出，考量賽季負荷與球團風險控管，道奇3王牌能否出戰仍存在變數，但若能參賽，將對全球棒球熱度有重大助益。

對於外界的高度關注，道奇總管戈姆斯（Brandon Gomes）低調回應，目前尚未與球員或日本球界進行具體討論：「尚未開始討論，之後會再協商。」

在拿下國家聯盟MVP後的記者會上，大谷翔平也被問到是否會代表日本出戰WBC，他同樣表示目前一切需透過球團溝通，並尚未進入正式協議階段。

「關於WBC，目前還是得透過球團，無法以個人方式溝通，現在就是等待球團那邊的通知，我想大家都還在這個階段吧；今後應該會逐漸決定下來。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平山本由伸佐佐木朗希

