NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

▲NBA調查非法賭博案，兩名詹姆斯在湖人的親信被要求交出手機。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA開季爆發非法賭博風暴，聯盟內部調查持續擴大。根據《The Athletic》報導，NBA已要求多支球隊員工提供文件與手機等資料以配合調查，其中包含超過10名洛杉磯湖人相關人員，而這些人中，有數位是天王詹姆斯（LeBron James）的「親近幕僚」。

聯盟展開全面調查 外部律所主導

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次行動為NBA針對非法賭博指控所展開的內部調查，源於聯邦政府的起訴案與美國國會對聯盟高層的質詢。

目前遭逮捕的3人包括波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）、邁阿密熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）與前克里夫蘭騎士助教瓊斯（Damon Jones）。

▲瓊斯（後）被控利用內部訊息下注，他過去與詹皇交情深厚。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，調查由外部律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 主導。NBA在聲明中表示，「NBA在起訴書公開後，聘請了一家獨立律師事務所調查相關指控。正如這類調查的慣例，我們要求多名個人與機構保存文件與紀錄。所有人目前都全力配合。」

湖人成焦點 詹皇昔日戰友涉案

湖人之所以成為焦點，與詹姆斯昔日戰友、前騎士助教瓊斯有關。檢方指控他涉及操縱撲克賭局與利用內部訊息下注的行為。

據起訴內容，瓊斯曾向賭徒透露詹姆斯將缺席2023年對密爾瓦基公鹿的比賽，當時詹皇並未被列入傷兵名單。

▲瓊斯（左）被逮捕後並未認罪。（圖／達志影像／美聯社）

瓊斯與詹姆斯交情深厚，兩人曾在騎士並肩作戰3季，之後他又在詹皇回歸克里夫蘭期間擔任助教，2022-23賽季更以非正式助教身分出現在湖人訓練中。目前他已否認指控，並提出不認罪辯護。

詹皇核心圈被點名 兩位「最親近」幕僚交出手機

據《The Athletic》報導，NBA已要求至少10名湖人員工交出手機與文件，其中包含詹姆斯的兩位核心幕僚，私人訓練師曼西亞斯（Mike Mancias）與球團執行行政官米姆斯（Randy Mims），兩人皆已主動配合。

曼西亞斯與詹姆斯合作逾20年，是他最信任的訓練師；米姆斯則自詹皇5歲起就認識，長年負責協調其商務與團隊事務。

聯盟消息人士強調，詹姆斯、曼西亞斯與米姆斯目前皆未被指控，也未在任何官方文件中被直接提及。

起訴書暗示「湖人訓練師」洩露傷情

然而，起訴書中有一段引發聯盟高度關注。瓊斯聲稱「湖人兩名球員的訓練師」曾向他透露其中一名球員（代稱「球員4」）受傷。文件中提到另一位「球員3」被外界普遍推測為詹姆斯。

雖然該內容並未直接指名具體人選，但這段疑似「內部訊息外流」的指控，讓NBA格外重視。聯盟預料將進一步約談相關人員，釐清是否涉及違規資訊交換或賭博行為。