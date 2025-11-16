帶傷助道奇世界大賽二連霸　赫南德茲動肘手術無緣2026經典賽

▲道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

赫南德茲（Kiké Hernández）近日在社群媒體上公開證實，他已接受左手肘手術，這個部位在2025年球季大半時間反覆困擾著他，他在洛杉磯道奇贏得世界大賽冠軍的征程中，也一直帶傷上陣；此外這項手術意味著，他將無緣代表波多黎各出戰2026世界棒球經典賽。

這位34歲、擁有12年大聯盟資歷的老將透露，他其實已經忍痛出賽超過一個月，直到7月7日因左手肘發炎被迫進入傷兵名單；雖然他在8月26日回歸，但整季僅出賽9 場。

赫南德茲回憶當時狀況時坦言：「我基本上是打到覺得自己幾乎連球棒都握不住了，從某種角度來說，這有點蠢；但我一直覺得，只要我覺得還能打，我就不會上傷兵名單，等到我們去做核磁共振時，其實已經有點太晚了。」

他也坦言，他一度以為自己可能因手肘傷勢而提早結束整個球季。

2025年對赫南德茲來說並不輕鬆，整季打擊率僅.203，擊出10發全壘打與35分打點；然而，他在季末仍展現老將價值，最後26個例行賽打數中擊出8支安打，其中兩支是全壘打，為球隊注入重要能量。

儘管例行賽受到傷勢困擾，赫南德茲在季後賽完全找回身手，累積 16支安打，並協助洛杉磯道奇世界大賽冠軍二連霸，這也是他個人在球隊的第3座冠軍。

他更參與了兩次被認為是世界大賽史上最戲劇性的經典畫面：在對藍鳥的第6戰，他守備時接殺左外野的平飛球，並回傳二壘刺殺巴傑（Addison Barger），完成關鍵雙殺，正式為比賽與系列賽畫下句點。

第7戰9局下，雙方4比4平手，克萊門特（Ernie Clement）將球轟向左中外野警戒區，赫南德茲與帕赫斯（Andy Pages）在追球時發生碰撞；所幸帕赫斯仍完成接殺，守住道奇球季命脈。