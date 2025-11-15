運動雲

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

▲秀峰高中許宸緯。（圖／記者楊舒帆攝）

▲秀峰高中許宸緯。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日秀峰高中由許宸緯先發，他飆出最速148公里，讓場邊球探驚艷。許宸緯國中畢業時球速僅124公里，目前高三曾在立德盃、媽祖盃達到150公里，短短三年進步26公里。

許宸緯高一時身高約170多公分，如今已抽高至183公分。他透露國三時曾因手肘撕裂傷休養，透過施打葡萄糖進行修復，高一回到比賽後明顯感覺球速變快，去年在新北U18富邦盃加速至145公里。他笑說：「自己也嚇到，沒想到會進步這麼多。」

談到今年暑假首次飆到150公里，許宸緯表示：「沒有看過那個數字，覺得像在作夢，沒想過真的能做到。以前都覺得自己不太可能，看到榖保、平鎮的投手身材都很好。」

他將去年黑豹旗首戰視為轉捩點，當時秀峰對上三民高中，對方先發正是剛加盟教士隊的蘇嵐鴻。許宸緯回憶：「看到他的身材跟我差不多，但球速那麼快，讓我把他當成目標。」

投入運動科學訓練也成為提升關鍵。許宸緯說：「高一下開始接觸，大概半年就感受到球速提升。主要是做肩髖分離的訓練，身體被開發後球速自然上來。」

許宸緯15日對平鎮首局被敲安打，守住得點圈危機時，他對休息室比出 Come On 手勢激勵隊友。他說：「看到隊友可能會緊張，一開始氣氛又不錯，所以希望帶著大家一起拚。」雖然後續比數被拉開，最終以0比8落敗，但他仍享受比賽過程。

目前高三的許宸緯也懷抱職棒夢，他坦言：「最希望能旅外，如果沒有機會，就是挑戰中職，不然也會往成棒隊方向努力。」

