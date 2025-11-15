運動雲

滿滿情誼道盡於字裡行間 古久保返日桃猿眾將社群平台寫滿不捨

▲ 古久保健二離台受訪：盼再為台灣棒球盡力　談不續約「時間點比較意外」 。（圖／記者王真魚攝）

▲古久保健二離台。（圖/記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿總教練古久保健二本月突遭球團通知撤換，今（15日）早搭機返日，多名球員自發前往機場送行，場面溫馨充滿不捨；離別訊息不只在機場，更延伸至社群平台，多名球員紛紛在 IG 、Threads發文道別，寫下對「阿公」深刻的感謝與情感。

外野手成晉以長文向古久保表達感謝，真摯情感溢於文字，他寫道： 「古久保阿公，辛苦了！謝謝阿公這段時間的帶領，把我們推向更高的位置，也把我推向更好的自己；雖然是離別，但球場上的每一句提醒、每一個眼神，都會謹記在心，你最常跟我說，照顧好身體，膝蓋大丈夫，真的很像我阿公！祝福阿公未來順利，再見面時，希望能用表現跟你說一聲『我們還在往上爬。』

「我們一起經歷過輸過、贏過、笑過、被罵過，那些都是我們生涯最珍貴的段落；我們會把這份信念繼續延續下去，祝福，永遠在同一條棒球路上同行。」

今年轉戰味全龍的朱育賢，也在社群平台向昔日恩師致意，他寫道： 「謝謝阿公曾經的教導，總是相信著選手，總是鼓勵我給予信心和空間，讓當時的我能更自信在場上揮擊；即便今年轉隊後，每次在賽前場上相遇的簡單問候與擁抱，都能感受您對我的關心，謝謝阿公教練，好好保重身體，在未來在中職還能與您相見，一起加油，平安健康順利。」

猿隊牛棚大將陳冠宇則以日文與擁抱象徵兩人情誼，他寫下：「ありがとう良くやった！再配上最真誠的擁抱，這就是我每次投完下來阿公會做的事，也是我們這麼愛阿公的理由；用他的方式讓球隊更團結，總是先把我們選手與後勤們擺在第一位，阿公就是像大家想的一樣就是這麼好的教練 阿公謝謝您的教導，這四年來辛苦您了。」

隊長林立則談到彼此的信任與默契：「感謝健二阿公，這緣分-感謝能夠帶領我們一起打拼多年，在最後能夠一起享受最後我們想要的結果；用放心-讓我們互相討論，做我們想要的事來跟教練團門達成共識，也完成最後你們要的結果。」 「感謝你讓我跟當你的隊長，一起共識學習到很多，你用你的方式，讓我們了解你；我們用我們的表現，讓你認識我們，這或許就是我們大家彼此的默契吧。」

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒古久保健二

