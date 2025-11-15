運動雲

>

黑豹旗／武陵高中守備吸睛打榖保撐到第4局　隊長：原本想打7局

▲黑豹旗武陵高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗武陵高中呂文鎧。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日上演社團隊與科班隊的強弱對決，武陵高中苦撐到第4局才以0比15不敵榖保家商。雖然比分落差大，武陵在比賽過程中的守備表現卻受到球評盛讚，隊長呂文鎧鎮守中外野也上演美技。他賽後笑說：「原本還想打滿七局。」

武陵首局失9分，但第2局靠著三壘手黃煜恩穩健傳一壘抓出第1個出局數，接著雖出現觸身球保送，仍由游擊手詹宜軒策動雙殺，演出3上3下的好守備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黑豹旗規定比賽在3局分差達20分、4局達15分時提前結束。面對傳統強權，是否曾想「撐到第4局」？總教練彭聖兆表示：「有這樣想過，他們其實不錯。第一局主要是守備因太陽影響失誤造成大量失分，否則應該能撐更久。」

談到投手調度方式，彭聖兆透露武陵一向採「球員自主制度」：「我只負責關鍵時刻叫暫停，其他投手順序都是他們自己排的，我們一直都是自主性很高的球隊，所有決定都由球員討論。」今年球隊展現扎實守備，他也說：「有幾位球員是社區棒球打上來，球齡長，今年應該是武陵狀況最好的一屆。」此次闖進64強、打到32強止步，已是隊史最佳成績。

隊長呂文鎧扛第一棒又守中外野，在女投手楊芷寓上場時還演出精彩飛撲接殺。他說：「前幾球都被太陽干擾，那一球終於接穩了。」

至於自主安排投手，他解釋：「我會看投手控球狀況，我們打乙組，比賽重點是把控球做好再想怎麼解決打者。平常教練不常到校，所以這部分都是我負責。」能對上榖保家商，他直呼興奮：「感覺就是在跟世界前幾名的球隊比賽，很難得。」至於撐到第4局，他開心表示：「其實如果第一局守下來，是有機會撐更久的，我們守備不差。」

呂文鎧國小加入科班後，將棒球轉為興趣，平時也研究數據分析，會替球隊做打擊統計，對職棒數據也相當有興趣。

▲黑豹旗武陵高中。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黑豹旗武陵高中。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 黑豹旗武陵高中棒球賽守備美技自主投手

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

道奇鎖定洋基威廉斯補強終結者　美媒爆：恐掀「12球團搶人大戰」

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

被振總說「兩週沒練球」　林智平幽默澄清地獄式偷練！

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

崔因鎬台灣滑輪溜冰公開賽摘金　一解杭州亞運遭黃玉霖超車遺憾

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

熱門新聞

古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

快訊／勇士咖哩大神狂砍49分還飆致勝罰球　柯瑞領軍奪2連勝

道奇高層掛保證　佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

林家正結束DeNA測試盼挑戰日職！監督讚身體素質驚人待後續通知

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古久保驚訝遭撤換：為何是這時間點？

2大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

3柯瑞砍49分還飆致勝罰球　勇士2連勝

4佐佐木朗希2026年鎖定先發輪值

5美參院對MLB下最後通牒

最新新聞

1日教頭讚爆澄清湖　台灣香蕉很好吃

2兩戰猛砍95分　柯瑞寫3大神紀錄

3台灣海洋首戰敗　林振賢嘆：從這開始

4哈登51分鐘砍41分　生涯第82次大三元

5黑豹旗武陵女投楊芷寓抓下U18國手出局

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【偶像級臉蛋】韓援啦啦隊女神李藝斌辣跳「魔笛舞」畫面太香啦！

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【這畫面太香】KT巫師啦啦隊女神鄭熙靜辣跳超洗腦「魔笛舞」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

王彥程自爆TWICE粉！轉戰韓職親揭關鍵　IG秀韓文名真相曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

Ariana新加坡宣傳突被男強拉　Cynthia帥氣阻擋被讚爆

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

【爆氣扭打】3學生當街互拉！ 老師急衝救火場面全被拍
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366