黑豹旗／武陵高中守備吸睛打榖保撐到第4局　隊長：原本想打7局

▲黑豹旗武陵高中呂文鎧。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日上演社團隊與科班隊的強弱對決，武陵高中苦撐到第4局才以0比15不敵榖保家商。雖然比分落差大，武陵在比賽過程中的守備表現卻受到球評盛讚，隊長呂文鎧鎮守中外野也上演美技。他賽後笑說：「原本還想打滿七局。」

武陵首局失9分，但第2局靠著三壘手黃煜恩穩健傳一壘抓出第1個出局數，接著雖出現觸身球保送，仍由游擊手詹宜軒策動雙殺，演出3上3下的好守備。

黑豹旗規定比賽在3局分差達20分、4局達15分時提前結束。面對傳統強權，是否曾想「撐到第4局」？總教練彭聖兆表示：「有這樣想過，他們其實不錯。第一局主要是守備因太陽影響失誤造成大量失分，否則應該能撐更久。」

談到投手調度方式，彭聖兆透露武陵一向採「球員自主制度」：「我只負責關鍵時刻叫暫停，其他投手順序都是他們自己排的，我們一直都是自主性很高的球隊，所有決定都由球員討論。」今年球隊展現扎實守備，他也說：「有幾位球員是社區棒球打上來，球齡長，今年應該是武陵狀況最好的一屆。」此次闖進64強、打到32強止步，已是隊史最佳成績。

隊長呂文鎧扛第一棒又守中外野，在女投手楊芷寓上場時還演出精彩飛撲接殺。他說：「前幾球都被太陽干擾，那一球終於接穩了。」

至於自主安排投手，他解釋：「我會看投手控球狀況，我們打乙組，比賽重點是把控球做好再想怎麼解決打者。平常教練不常到校，所以這部分都是我負責。」能對上榖保家商，他直呼興奮：「感覺就是在跟世界前幾名的球隊比賽，很難得。」至於撐到第4局，他開心表示：「其實如果第一局守下來，是有機會撐更久的，我們守備不差。」

呂文鎧國小加入科班後，將棒球轉為興趣，平時也研究數據分析，會替球隊做打擊統計，對職棒數據也相當有興趣。

