黑豹旗／美和左投力撐4局驚險過關　隊史首次8強只差一步

▲柯敬賢、柯敬哲、傅玟彥。（圖／記者楊舒帆攝）

▲傅玟彥。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗15日在三重棒球場進行64強賽，美和中學以4比3險勝玉里高中，晉級32強，下一場將力拚隊史首次闖進8強。先發左投傅玟彥在4局上因調度問題一度準備退場，但他回到投手丘後立刻解決打者，爭取到續投機會，雖最終失2分仍收下勝投。

美和前兩局就取得2比0領先，傅玟彥前3局演出9上9下。4局上投出保送後，原本教練團準備換投，但因該打席已暫停一次，必須完成整個打席才能退場。他重新站上投手丘解決下一名打者後，教練決定讓他續投，雖然接著又投出2次保送，但最終僅失2分。

美和4局下立即展開反攻，林聖唯、陳柏安連敲安打，林亞聖適時安打送回超前分，隨後再靠對方暴投添分。第二任投手林國健在5局接手，雖然7局遭遇亂流失1分，但仍穩住陣腳，成功守下1分差的勝利。

總教練陳耿佑表示，從平時訓練與比賽觀察，傅玟彥通常第4局後體力會下滑，因此當時才考慮換投，「但他在關鍵時刻解決打者，就決定讓他把那一局撐完。」

傅玟彥坦言，該局突然找不到手感，「教練要換我時，我覺得還能投，很開心後來能續投。」他也說，近期變化球狀況不佳，因此用最有信心的球路壓制對手，直球、滑球今天都發揮得不錯。

美和此次再度闖進32強，追平隊史最佳紀錄，下一戰有機會挑戰創隊史新猷。

Super Junior站上大巨蛋　9人合唱〈至少還有你〉

